Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Отбор ЧМ-2022. Россия в «Лужниках» играет с Хорватией

    Сегодня состоится матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

    Это первая игра российской команды под руководством главного тренера Валерия Карпина. Он сменил после Евро-2020 Станислава Черчесова.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 21:45 мск.

    • Хорватия и Россия делят первую строчку в группе H. У них по 6 очков.
    • Предыдущий матч команд прошел на ЧМ-2018. Тогда хорваты победили по пенальти и вышли в полуфинал.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2021 21:15
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7508

      playsh 1 час назад

      Игра никакая,но очко надо взять.А затем легче будет.Хорваты тоже осторожничают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9338

      knikos 1 час назад

      Ну что , пока неплохо . Но не сыграны пока ещё , сильно заметно . МиранчЮк никакой ! И куда пропал Головин ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1009

      Enter2006 1 час назад

      Сопли а не игра, болото. Надеюсь все таки выиграем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1651

      CSKA471 1 час назад

      Миранчук конечно никакой, все пасы в недодачу или мимо, скорее всего во втором тайме выйдет Зе или Смолов вместо него и Черышев вместо Захаряна

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51212

      portero 1 час назад

      пока не так и плохо, но надо Баринова заменить, а то и вторую получит устал он...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9338

      knikos > portero 1 час назад

      Да , Баринов не в кондициях , чётко видно . Ну , блин , нет в составе опорника равного по классу Игорю Денисову . Вот что делать ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3482

      _Marqella_ 5 часов назад

      Шансов не много,но будем болеть...))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1177

      Muboraksho 6 часов назад

      Желаю удачи. Очень важная игра и надеемся что Вы выиграете эту игру и последующие...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8624

      KOLBIS 8 часов назад

      Для начала и ничейки будет за глаза,а потом пусть сыграются,выиграют у всех в группе и уже в Хорватии порвать хозяев...Но от победы сегодня тоже не откажусь)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +728

      aubergine 11 часов назад

      Если соберутся и не будут тряпками, то могут и очки набрать сегодня. Плюс фактор нового тренера, может быть Валера заставит их бегать и выкладываться по полной?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      v.v.navashinsky 11 часов назад

      Уважаемые болельщики!!!Увы,в отборе на ЧМ-2022,от России участвует одна сборная,и другой у нас сборной России нет.Поэтому давайте хоть перед матчем не будем вешать на них прошлые грехи.А оставим это занятие на время,когда прозвучит финальный свисток.А сейчас просто пожелаем им удачи,положительного результата,и более качественного футбола,чем был на ЕВРО-2020.А нам хорошего настроения,и вечером увидеть зрелищный,красивый футбол,желательно с голами в ворота соперника.ВСЕМ УДАЧИ!!!

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89024
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67415
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru