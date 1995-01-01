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    Карпин – болельщикам сборной России: «Приложим все усилия, чтобы попасть в Катар»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам в преддверии матчей отбора ЧМ-2022.

    «Друзья, добрый день! Впереди важные матчи за право сыграть на чемпионате мира. Мы очень надеемся на вашу поддержку, а со своей стороны приложим все усилия, чтобы попасть в Катар», – сказал Карпин.

    • Россияне проведут матчи против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
    • Игра с Хорватией станет первой для Карпина после назначения на пост главного тренера.

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    Источник: инстаграм сборной России

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +100

      Блямба 14 минут назад

      Все пенальти пусть Смолов пробивает.
      Больше нет пожеланий.
      Только поддержка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      Радио1000шумеров 27 минут назад

      Валера, пообещай: "Повторим успех сборной России по пляжному футболу". Хотя Уткен уже что-то там прокрякал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4541

      Виталий Орехов 27 минут назад

      С Богом!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46422

      MaxRnD 32 минуты назад

      Валерим ))

      3
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      Рейтинг: +551

      99-й > MaxRnD 28 минут назад

      по другому и не скажешь

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