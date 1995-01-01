Карпин – болельщикам сборной России: «Приложим все усилия, чтобы попасть в Катар»

Все пенальти пусть Смолов пробивает.
Больше нет пожеланий.
Только поддержка.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам в преддверии матчей отбора ЧМ-2022.
«Друзья, добрый день! Впереди важные матчи за право сыграть на чемпионате мира. Мы очень надеемся на вашу поддержку, а со своей стороны приложим все усилия, чтобы попасть в Катар», – сказал Карпин.
- Россияне проведут матчи против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
- Игра с Хорватией станет первой для Карпина после назначения на пост главного тренера.
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