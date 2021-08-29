Шунин: «Наслаждаюсь каждым моментом в «Динамо». Это мой дом, в другой команде себя не представляю»

Капитан «Динамо» Антон Шунин рассказал, что для него значит клуб. Он воспитанник динамовской академии.

«Родители меня привели на просмотр к Владимиру Владимировичу Козлову, и меня взяли. Это наидобрейший человек, только хорошее могу о нeм сказать. Я быстро понял, что нужно много пахать, чтобы выделяться на фоне других и быть лучше. А этого можно добиться, только если оставляешь все силы на футбольном поле и в зале. Тренировка должна начинаться раньше, а заканчиваться позже всех – вот залог успеха.

Тогда, конечно, я не мог представить, что столько лет проведу в «Динамо». У меня несколько раз возникала мысль: сколько всего поменялось в клубе за это время – как мне удалось остаться? Не всe зависит от игроков. Знаю, что практически все, кто уходил из нашей команды, хотели бы вернуться. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом в «Динамо». Это мой дом, и я не представляю себя в другой команде.

Хотя в детстве у меня была возможность уехать за границу. В Германии живeт моя бабушка, и мы каждый год к ней приезжали. В Оснабрюке была футбольная школа, и у родителей возникла мысль меня туда отдать. Они даже сходили и всe узнали. Наверное, если бы остался в Германии, моя жизнь точно изменилась. Но я был совсем маленький и не хотел уезжать от семьи. Хотя условия там были намного лучше», – сказал Шунин.