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  • Шунин: «Наслаждаюсь каждым моментом в «Динамо». Это мой дом, в другой команде себя не представляю»

Шунин: «Наслаждаюсь каждым моментом в «Динамо». Это мой дом, в другой команде себя не представляю»

29 августа 2021, 00:23
16

Капитан «Динамо» Антон Шунин рассказал, что для него значит клуб. Он воспитанник динамовской академии.

«Родители меня привели на просмотр к Владимиру Владимировичу Козлову, и меня взяли. Это наидобрейший человек, только хорошее могу о нeм сказать. Я быстро понял, что нужно много пахать, чтобы выделяться на фоне других и быть лучше. А этого можно добиться, только если оставляешь все силы на футбольном поле и в зале. Тренировка должна начинаться раньше, а заканчиваться позже всех – вот залог успеха.

Тогда, конечно, я не мог представить, что столько лет проведу в «Динамо». У меня несколько раз возникала мысль: сколько всего поменялось в клубе за это время – как мне удалось остаться? Не всe зависит от игроков. Знаю, что практически все, кто уходил из нашей команды, хотели бы вернуться. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом в «Динамо». Это мой дом, и я не представляю себя в другой команде.

Хотя в детстве у меня была возможность уехать за границу. В Германии живeт моя бабушка, и мы каждый год к ней приезжали. В Оснабрюке была футбольная школа, и у родителей возникла мысль меня туда отдать. Они даже сходили и всe узнали. Наверное, если бы остался в Германии, моя жизнь точно изменилась. Но я был совсем маленький и не хотел уезжать от семьи. Хотя условия там были намного лучше», – сказал Шунин.

  • На этой неделе Шунин провел 300-й матч за «Динамо».
  • Для него текущий сезон стал 15-м в команде.
  • В 300 матчах голкипер пропустил 317 голов.

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон
Комментарии (16)
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Skull_Boy
1630218609
В другой команде такая дыра и не нужна
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Best_forever
1630221498
Настоящий человек! Но преемника расти!
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55together
1630236945
Антон, молодец! Я с Динамо с 1963 года и ни разу не пожалел! Солидарен с тобой! Спорт есть спорт, бывают и поражения, но Динамо всегда лучше всех! Можно прям по алфавиту - баскетбол, бокс, волейбол, ****** и т.д. и т.п.! Мы лучшие!
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Суворов_лучший
1630237316
Яшин, Акинфеев, Шунин - примеры истинного патриотизма клуба и страны в нашем футболе!
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За_чистый_футбол
1630237662
Антон красава, но и Лещука надо ставить! Хотя в Динамо всегда были сильнейшие пары вратарей - Хомич и Саная, Яшин и Беляев, Пильгуй и Гонтарь! их профессия ворота защищать - донельзя Динамовская от всякой швали!
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За_чистый_футбол
1630237851
Бомбардир, что ж вы за люди!!! Пишите про собачку Слуцкера, и ни слова о том, что ушел из жизни великий игрок - Юрий Пудышев! Воспитанник московского Динамо, перешел в минское и на протяжении многих лет не только вел игру команды чемпиона СССР, но и голов много забивал! Светлая память выдающемуся игроку и очень порядочному человеку!
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zigbert
1630250110
С круглой цифрой Антон! Играть в одном клубе, дорогого стоит.
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