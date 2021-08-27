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    Шунин провел 300-й матч за «Динамо»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин принял участие в игре шестого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    Этот матч стал для 34-летнего футболиста 300-м в составе москвичей.

    • Шунин – воспитанник «Динамо».
    • Для него текущий сезон стал 15-м в команде.
    • В 300 матчах голкипер пропустил 317 голов.

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    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9664

      житель СПб 1 час назад

      Многовато пропущено... А так - здоровья и благополучия.

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