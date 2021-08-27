Шунин провел 300-й матч за «Динамо»

Многовато пропущено... А так - здоровья и благополучия.
Вратарь «Динамо» Антон Шунин принял участие в игре шестого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
Этот матч стал для 34-летнего футболиста 300-м в составе москвичей.
- Шунин – воспитанник «Динамо».
- Для него текущий сезон стал 15-м в команде.
- В 300 матчах голкипер пропустил 317 голов.
Сегодня Антон Шунин проводит трeхсотый матч за «Динамо»! Настоящая эпоха #АнтонШунин #ДинамоМосква #футбол pic.twitter.com/2IMDVoBYEj— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) August 27, 2021
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.