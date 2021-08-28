Главные новости дня. Чистяков вызван в сборную России, Азмун близок к трансферу в «Лион»

«Лион» близок к договоренности по трансферу Азмуна.

Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» заплатит «Ювентусу» 15+8 миллиона за Роналду.

«Ювентус» хочет арендовать Азара на замену Роналду.

«Спартак» стартует в ЛЕ матчем с «Легией», «Локомотив» – игрой против «Марселя».

Игру ЛЧ «Челси» – «Зенит» могут перенести на нейтральное поле.

«Спартак» обратился в УЕФА из-за раннего начала матчей Лиги Европы.

Чистяков заменил травмированного Магкеева в заявке сборной России.

«Рубин» объявил о переходе Драйера.

Защитника «Манчестер Сити» Менди заключили под стражу. Его обвинили в изнасиловании.

Появилось фото защитника Кауфриза в форме «Спартака».