«Ювентус» хочет арендовать Азара на замену Роналду

Вингер Эден Азар может до закрытия летнего трансферного окна перейти из «Реала» в «Ювентус».
По информации Marca, туринский клуб видит в 30-летнем футболисте замену для Криштиану Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед».
Итальянцы готовы взять в аренду игрока, который пока не собирается менять команду, но приход Килиана Мбаппе, вероятно, изменит ситуацию.
- Азар выступает за «Реал» с лета 2019 года.
- В его активе 5 голов и 9 ассистов в 45 матчах.
- Рыночная стоимость бельгийца – 40 миллионов евро.
Источник: Marca