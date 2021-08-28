«Ювентус» хочет арендовать Азара на замену Роналду

Вингер Эден Азар может до закрытия летнего трансферного окна перейти из «Реала» в «Ювентус».

По информации Marca, туринский клуб видит в 30-летнем футболисте замену для Криштиану Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Итальянцы готовы взять в аренду игрока, который пока не собирается менять команду, но приход Килиана Мбаппе, вероятно, изменит ситуацию.