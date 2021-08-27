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    «Ювентус» хочет арендовать Азара на замену Роналду

    Вингер Эден Азар может до закрытия летнего трансферного окна перейти из «Реала» в «Ювентус».

    По информации Marca, туринский клуб видит в 30-летнем футболисте замену для Криштиану Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед».

    Итальянцы готовы взять в аренду игрока, который пока не собирается менять команду, но приход Килиана Мбаппе, вероятно, изменит ситуацию.

    • Азар выступает за «Реал» с лета 2019 года.
    • В его активе 5 голов и 9 ассистов в 45 матчах.
    • Рыночная стоимость бельгийца – 40 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1868

      ItalianFootball 18 минут назад

      Азара в страну пасты и пиццы ?)))) Кататься по полю будет, не бегать)))

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      Рейтинг: +12678

      Cules2013 18 минут назад

      смешно читать.
      он же играть не будет, а в лазарете обитать. Да и в целом он явно не в лучшей форме и возраст сказывается. Да и Реал как загнёт цену аренды или попросит часть з/п платить. За такие деньги можно будет купить хорошего нераспиаренного игрока, который ну вот 100% принесёт больше пользы, ещё и младше будет.

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      Рейтинг: +1868

      ItalianFootball > Cules2013 17 минут назад

      Азар в принципе не по позиции, нужен центральный нап, там Кина хотят вернуть, и то лучше будет.

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