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    Чистяков заменил травмированного Магкеева в заявке сборной России

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков получил вызов в сборную России.

    Сегодня 27-летний футболист прибудет на базу национальной команды в Новогорске.

    Он заменит Станислава Магкеева, который выбыл из строя из-за травмы мышцы бедра.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

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