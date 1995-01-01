Чистяков заменил травмированного Магкеева в заявке сборной России

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков получил вызов в сборную России.

Сегодня 27-летний футболист прибудет на базу национальной команды в Новогорске.

Он заменит Станислава Магкеева, который выбыл из строя из-за травмы мышцы бедра.