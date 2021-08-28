Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» заплатит «Ювентусу» 15+8 миллиона за Роналду

Стала известна сумма компенсации за переход нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб заплатит 15 миллионов евро сразу и еще 8 миллионов в виде бонусов.

Ожидается, что контракт португальца будет рассчитан на два сезона, а его зарплата составит 25 миллионов фунтов.