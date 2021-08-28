«Спартак» обратился в УЕФА из-за раннего начала матчей Лиги Европы

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал расписание команды в групповом этапе Лиги Европы.

Москвичи будут проводить домашние матчи по средам.

Планируется начинать игры на «Открытие Банк Арене» в 16:30 по центральноевропейскому времени (разница с мск – 1-2 часа).

Болельщики выразили недовольство ранним стартом встреч в будние дни.

«Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням «Спартак» с «Локомотивом». Но разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей.

Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довел свою позицию. Ждем ответа от коллег», – сказал Зеленов.