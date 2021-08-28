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  • «Спартак» обратился в УЕФА из-за раннего начала матчей Лиги Европы

«Спартак» обратился в УЕФА из-за раннего начала матчей Лиги Европы

28 августа 2021, 14:43
36

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал расписание команды в групповом этапе Лиги Европы.

  • Москвичи будут проводить домашние матчи по средам.
  • Планируется начинать игры на «Открытие Банк Арене» в 16:30 по центральноевропейскому времени (разница с мск – 1-2 часа).
  • Болельщики выразили недовольство ранним стартом встреч в будние дни.

«Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням «Спартак» с «Локомотивом». Но разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей.

Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довел свою позицию. Ждем ответа от коллег», – сказал Зеленов.

Источник: «Р-Спорт»
Лига Европы Спартак
Комментарии (36)
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Ганнибал Лектор
1630151171
Все верно. То, что будут делать со Спартаком в ЛЕ его соперники попадает под категорию 18+. Явно надо сдвигать на более позднее время - чтоб детишки не увидели
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Garrincha58
1630155250
в заметке вроде о Спартаке по поводу раннего начала матчей а почитаешь что тут калякают в комментах так думаешь не в дурку ли я попал?
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Иван Петров 1986
1630156449
Да какая разница во сколько позориться. Мне все равно когда Спартак продует в 16:30 или в 20:30, хотя болею за него уже более 40 лет. Сегодняшний Спартак это уже не Спартак, а не поймешь что.
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derrik2000
1630157290
"наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей." Точно? Не устраивает??? А, может, наоборот: болельщикам (НЕ фантикам) уже обрыдло смотреть на вялые передвижения игрочишек, сливающих по указке "группы Заремы" тренера??? Может, оно и лучше, что ПОЗОРА на поле мало кто из любителей футбола увидит? Ентот "глава пресс-службы Дмитрий Зеленов" и его подчинённые производят впечатлениие хреновых провинциальных клоунов-**здоболов, которым по барабану, за что бабло получать.
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DemSerg
1630157728
Не переживайте, это продлится недолго)
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ААМ
1630158726
Играть СПАМу надо, а не ныть по любому поводу.
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Блямба
1630159194
Затихает Москва, и не видно медалей, Ярче блещут кремлёвских Рубина лучи. День прошёл, скоро ночь. Как вы всех за..бали., Дорогие мои спартачи..
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NewLife
1630159310
Действительно, не понятно, я проверил - соперники Спартака играют между собой в удобное вечернее время, вся группа Локо тоже играет позднее и только Спартак назначен на неудобные часы.
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BRO_football
1630161703
Болельщики недовольны? Много ли болельщиков придёт на стадион? Человек 500? И ради них переносить матчи на более позднее время?
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garet12222
1630170886
А бывают ситуации, когда спартачи не ноют?
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