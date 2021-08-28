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    «Спартак» обратился в УЕФА из-за раннего начала матчей Лиги Европы

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал расписание команды в групповом этапе Лиги Европы.

    • Москвичи будут проводить домашние матчи по средам.
    • Планируется начинать игры на «Открытие Банк Арене» в 16:30 по центральноевропейскому времени (разница с мск – 1-2 часа).
    • Болельщики выразили недовольство ранним стартом встреч в будние дни.

    «Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням «Спартак» с «Локомотивом». Но разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей.

    Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довел свою позицию. Ждем ответа от коллег», – сказал Зеленов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +609

      mama1991 6 минут назад

      какие там болелы? 3 тыс?)))) хотя у нас три вакцины! а запад г о в н о)))))

      0
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      Рейтинг: +4140

      TOMSON 12 минут назад

      Если учесть что средняя поездка в Москве от точки до точки не меньше часа, а на стадионе нужно быть минимум за 30 минут, то болелы берут или отгул или больничный. Я уже не говорю, что хотелось бы поехать из дома и 100 грамм перед таким матчем, хотяб успеть купить, не говоря о выпить.
      Да бог с ним с этим стадионом, до домашнего телека бы успеть доехать,

      0
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      Рейтинг: +5459

      BarStep > TOMSON 2 минуты назад

      Какие-то точки ты взял ну очень уж сопряженные))

      0
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      Рейтинг: +5459

      BarStep 37 минут назад

      Болельщиков Спартака не устраивает столь раннее, в 16:30 по МСК, начало матчей..

      Всё чисто по спамовски., есть мы и все остальные должны подстраиваться под нас..
      Железобетонная беспардонная логика, характерная только для Спартак Москва..
      Даж интересно, их пошлют так же непринуждённо, или всё таки смягчат и что-то попытаются объяснить студентам?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4786

      Ганнибал Лектор 46 минут назад

      Все верно. То, что будут делать со Спартаком в ЛЕ его соперники попадает под категорию 18+. Явно надо сдвигать на более позднее время - чтоб детишки не увидели

      4
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      Рейтинг: +5449

      mamba9090909 > Ганнибал Лектор 43 минуты назад

      В госдуме обсуждают вопрос о переносе категории 18+ на 21+))

      1
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      ...
      Рейтинг: +7463

      "supermax" > Ганнибал Лектор 35 минут назад

      ума хватило подумать только о Спартаке? Челси, Ювентус и даже
      Мальмё скоро войдут в чат))

      0
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      ...
      Рейтинг: +5459

      BarStep > "supermax" 32 минуты назад

      Да, скорее всего войдут..
      Но!
      Это же ЛЧ и это Челси, Ювентус и даже Мальме, а не халям-балям типа Лестера и пр. ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +7463

      "supermax" > BarStep 28 минут назад

      боруссия, лацио и брюгге...а это шо такое было? я так понимаю тоже не халям-балям?

      1
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      ...
      Рейтинг: +4140

      TOMSON > BarStep 18 минут назад

      Я бы посмотрел, как наши защитники мистеру «Халям балям» Варди не давали бы убежать.

      0
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      ...
      Рейтинг: -25

      Землякруглая > BarStep 14 минут назад

      Ну так. Не халям-балям, а престижные клубы будут сношать синит. Гыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +5459

      BarStep > "supermax" 12 минут назад

      Да конечно, именно так!
      Это же не Лестер с Легией, понимаешь ли..

      0
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      ...
      Рейтинг: +5459

      BarStep > Землякруглая 11 минут назад

      Неее, всё-таки земля плоская..
      Для тебя это уж точно..

      0
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      ...
      Рейтинг: +7463

      "supermax" > BarStep 8 минут назад

      понимаю...утешаешься как можешь) удачи Зениту хотя бы в ле выйти

      1
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      ...
      Рейтинг: +5459

      BarStep > TOMSON 7 минут назад

      Побойся., в 34 года убежать?

      ну если только от налогов..

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      Рейтинг: +5459

      BarStep > "supermax" 5 минут назад

      Встретимся со Спартаком в полуфинале))

      Ну тогда уж не взыщите..

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