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    Игру ЛЧ «Челси» – «Зенит» могут перенести на нейтральное поле

    Место проведения матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» находится под вопросом.

    Из-за коронавирусных ограничений в Великобритании игру могут перенести на нейтральном поле.

    «Действительно существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с «Челси».

    Конечно как клубы, так и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения.

    До 2 сентября должно быть принято окончательное решение», – сообщила пресс-служба петербургского клуба.

    • Матч «Челси» – «Зенит» запланирован на 14 сентября.
    • В группе с указанными командами также сыграют «Ювентус» и «Мальме».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2871

      Питерский князь 34 минуты назад

      Надо в Афганистан перенести, там коронавируса нет!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +2360

      ААМ 2 часа назад

      Перенос мало поможет Зене с такой игрой.

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      Рейтинг: +405

      vsolon 3 часа назад

      да у них там полные стадионы....

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      Рейтинг: +4787

      Ганнибал Лектор 4 часа назад

      Хотелось бы именно на Стэмфорд Бридж увидеть Зенит

      0
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      Рейтинг: +925

      fhnv 4 часа назад

      от этого Зениту легче не будет всё равно

      0
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      Рейтинг: +5585

      порт 4 часа назад

      Обе игры будут играть в спб.

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      Рейтинг: +893

      Alex Y 4 часа назад

      А нельзя тогда рокировку сделать , чтоб первый тур был в Лондоне)

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      Рейтинг: +14152

      Garrincha58 > Alex Y 4 часа назад

      он и так в Лондоне

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      Рейтинг: +5464

      BarStep > Garrincha58 4 часа назад

      Да пусть ему сделают рокировку..
      Чего ты? Ну хочет парень в Лондон, - пусть едет))

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      Рейтинг: +893

      Alex Y > Garrincha58 4 часа назад

      Не правильно понял, проста в АПЛ полные трибуны, а у нас пустые, и каких то ограничений в Англии даже представить не мог)))

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      Рейтинг: +626

      ПалкоВводецъ 5 часов назад

      Да тьфу на эти выдуманные ограничения. В Европе уже полные стадионы, а у аглицких всё не как у людей. Гыгыгы

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      Рейтинг: +936

      Frankfurt Am Main > ПалкоВводецъ 4 часа назад

      Что тут удивительно,в России пот3 тысячи пускают жалкое зрелище

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