Игру ЛЧ «Челси» – «Зенит» могут перенести на нейтральное поле

Место проведения матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» находится под вопросом.

Из-за коронавирусных ограничений в Великобритании игру могут перенести на нейтральном поле.

«Действительно существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с «Челси».

Конечно как клубы, так и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения.

До 2 сентября должно быть принято окончательное решение», – сообщила пресс-служба петербургского клуба.