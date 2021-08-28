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  • Игру ЛЧ «Челси» – «Зенит» могут перенести на нейтральное поле

Игру ЛЧ «Челси» – «Зенит» могут перенести на нейтральное поле

28 августа 2021, 13:17
13

Место проведения матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» находится под вопросом.

Из-за коронавирусных ограничений в Великобритании игру могут перенести на нейтральном поле.

«Действительно существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с «Челси».

Конечно как клубы, так и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения.

До 2 сентября должно быть принято окончательное решение», – сообщила пресс-служба петербургского клуба.

  • Матч «Челси» – «Зенит» запланирован на 14 сентября.
  • В группе с указанными командами также сыграют «Ювентус» и «Мальме».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Зенит Челси
Комментарии (13)
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Alex Y
1630148431
А нельзя тогда рокировку сделать , чтоб первый тур был в Лондоне)
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порт
1630148519
Обе игры будут играть в спб.
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fhnv
1630148853
от этого Зениту легче не будет всё равно
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Ганнибал Лектор
1630150979
Хотелось бы именно на Стэмфорд Бридж увидеть Зенит
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vsolon
1630152126
да у них там полные стадионы....
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ААМ
1630158792
Перенос мало поможет Зене с такой игрой.
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tushkanlz
1630166750
Из-за "короны" все поля нейтральные. Зрителей-то почти нет, или мизер, или совсем...
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zigbert
1630171735
Челси скорей проведет матч без зрителей чем играть на нейтральном поле.
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хряк СМ
1630176693
Бомжей англичане боятся, приведут новый вирус или новичок
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