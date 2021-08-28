РПЛ – о сейвах Сафонова в игре с «Рубином»: «Просто шикарно!»

Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку действий вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче шестого тура РПЛ против «Рубина» (2:0). Его сейвы помогли краснодарцам взять три очка.

«Просто сейвы Матвея Сафонова в матче с «Рубином». Просто шикарно!» – написала лига.

В текущем сезоне Сафонов пропустил 6 голов в 5 матчах.

Он был основным вратарем сборной России в 2 из 3 игр Евро-2020.

На ближайшие матчи сборной Сафонов не вызван.

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Кафанов – о невызове Сафонова в сборную: «В 2 из 3 матчей РПЛ Матвей допустил ошибки, повлиявшие на результат»