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    РПЛ – о сейвах Сафонова в игре с «Рубином»: «Просто шикарно!»

    Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку действий вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче шестого тура РПЛ против «Рубина» (2:0). Его сейвы помогли краснодарцам взять три очка.

    «Просто сейвы Матвея Сафонова в матче с «Рубином». Просто шикарно!» – написала лига.

    • В текущем сезоне Сафонов пропустил 6 голов в 5 матчах.
    • Он был основным вратарем сборной России в 2 из 3 игр Евро-2020.
    • На ближайшие матчи сборной Сафонов не вызван.

    Кафанов – о невызове Сафонова в сборную: «В 2 из 3 матчей РПЛ Матвей допустил ошибки, повлиявшие на результат»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4792

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      потрясающий кипер, когда поймает кураж

      4
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      Рейтинг: +6757

      Fusballer 1 час назад

      Зато Песьяков в сборной. Видимо очередной шашлычник.

      1
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      Рейтинг: +364

      garet12222 > Fusballer 1 час назад

      Фигляра в сборную не взяли так еще и без шашлычника оставить... совсем паника начнется

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