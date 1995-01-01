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    Кафанов – о невызове Сафонова в сборную: «В 2 из 3 матчей РПЛ Матвей допустил ошибки, повлиявшие на результат»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил решение не вызывать в национальную команду на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

    «В двух из первых трeх матчей РПЛ Матвей сыграл не очень хорошо: с «Химками» и «Зенитом». Допустил ошибки, которые напрямую повлияли на результат.

    Безусловно, Сафонов – очень талантливый вратарь и надежда нашего цеха. Если не снизит к себе требования, то, безусловно, станет первым номером. Не надо опережать события.

    Каждый голкипер должен понимать, что для сборной есть главный критерий. Нужно играть стабильно, допускать меньше голевых ошибок и действовать надeжно на протяжении длительного периода времени. Вне зависимости от возраста и прошлых заслуг. Хотелось бы, чтобы все это понимали.

    При таком количестве кандидатов нельзя плыть по течению. Я ездил на тренировку «Краснодара» посмотреть на Матвея. После занятия поговорили. Сафонов – вратарь с устойчивой психикой. Всe, что ему нужно – добавить в надeжности, убрать недочeты и не повторять ошибок. Тогда он обязательно будет в сборной.

    Не надо творить чудеса. Надо брать то, что положено, уметь играть на сильных качествах. Есть технические ошибки, есть ошибки в принятии решений. Технические ошибки, если они несистемные, в расчeт не берутся. Главное – принятие решения», – сказал Кафанов.

    • В новом сезоне Сафонов пропустил 6 голов в 4 матчах.
    • Он был основным вратарем сборной России в 2 из 3 игр Евро-2020.

    Кафанов: «Тренер Касильяса говорил мне, что Акинфеев ментально силeн так же, как Икер»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +12714

      Skull_Boy 33 минуты назад

      Ну хорошо, а что тогда в сборной делает Песьяков

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      Рейтинг: +12589

      paracetamol 44 минуты назад

      Какая разница, что за дыра у нас в раме? Все равно нам нашлепают, даже мальтийцы!
      Кстати, кто такой Кафанов? Чтот не помню такой дыры в раме у нас, может у узбеков или армян ошивался?

      0
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      Рейтинг: +6675

      Fusballer 1 час назад

      У Песьякова, значит, всё отлично в этом плане? а Лунёв не ошибается вообще, так как лавку полирует)

      0
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      Рейтинг: +14090

      Garrincha58 1 час назад

      любой вратарь рано или поздно делает ошибки Акинфеев тоже сделал ошибку отбив мяч перед собой в матче с Динамо и тоже повлиял на результат многое зависит ещё от надёжности защитников

      0
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      Рейтинг: +475

      Xiko 1 час назад

      как по мне Сафонов отличный, молодой вратарь. Но тренеру виднее, кого вызывать.

      2
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      Рейтинг: +24760

      Боцман59rus 1 час назад

      - главная ошибка, это твое нахождение в тренерском штабе.
      Вызвать пять вратарей, в их числе лавочника и ростовскую дырень, основываясь на личной симпатии, это надо умудриться.
      Про защитника вообще молчу, это на совести Карпуши

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