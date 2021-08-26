Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кафанов – о невызове Сафонова в сборную: «В 2 из 3 матчей РПЛ Матвей допустил ошибки, повлиявшие на результат»

Кафанов – о невызове Сафонова в сборную: «В 2 из 3 матчей РПЛ Матвей допустил ошибки, повлиявшие на результат»

26 августа 2021, 11:37
18

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил решение не вызывать в национальную команду на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«В двух из первых трeх матчей РПЛ Матвей сыграл не очень хорошо: с «Химками» и «Зенитом». Допустил ошибки, которые напрямую повлияли на результат.

Безусловно, Сафонов – очень талантливый вратарь и надежда нашего цеха. Если не снизит к себе требования, то, безусловно, станет первым номером. Не надо опережать события.

Каждый голкипер должен понимать, что для сборной есть главный критерий. Нужно играть стабильно, допускать меньше голевых ошибок и действовать надeжно на протяжении длительного периода времени. Вне зависимости от возраста и прошлых заслуг. Хотелось бы, чтобы все это понимали.

При таком количестве кандидатов нельзя плыть по течению. Я ездил на тренировку «Краснодара» посмотреть на Матвея. После занятия поговорили. Сафонов – вратарь с устойчивой психикой. Всe, что ему нужно – добавить в надeжности, убрать недочeты и не повторять ошибок. Тогда он обязательно будет в сборной.

Не надо творить чудеса. Надо брать то, что положено, уметь играть на сильных качествах. Есть технические ошибки, есть ошибки в принятии решений. Технические ошибки, если они несистемные, в расчeт не берутся. Главное – принятие решения», – сказал Кафанов.

  • В новом сезоне Сафонов пропустил 6 голов в 4 матчах.
  • Он был основным вратарем сборной России в 2 из 3 игр Евро-2020.

Кафанов: «Тренер Касильяса говорил мне, что Акинфеев ментально силeн так же, как Икер»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1629967517
- главная ошибка, это твое нахождение в тренерском штабе. Вызвать пять вратарей, в их числе лавочника и ростовскую дырень, основываясь на личной симпатии, это надо умудриться. Про защитника вообще молчу, это на совести Карпуши
Ответить
Xiko
1629968291
как по мне Сафонов отличный, молодой вратарь. Но тренеру виднее, кого вызывать.
Ответить
Garrincha58
1629969544
любой вратарь рано или поздно делает ошибки Акинфеев тоже сделал ошибку отбив мяч перед собой в матче с Динамо и тоже повлиял на результат многое зависит ещё от надёжности защитников
Ответить
Fusballer
1629969594
У Песьякова, значит, всё отлично в этом плане? а Лунёв не ошибается вообще, так как лавку полирует)
Ответить
paracetamol
1629970903
Какая разница, что за дыра у нас в раме? Все равно нам нашлепают, даже мальтийцы! Кстати, кто такой Кафанов? Чтот не помню такой дыры в раме у нас, может у узбеков или армян ошивался?
Ответить
Skull_Boy
1629971522
Ну хорошо, а что тогда в сборной делает Песьяков
Ответить
Spinorr
1629981455
Сидел себе Виталий Витальевич старшим тренером на лавочке, никого не трогал, гонял вратарей своей команды на тренировках и отрабатывал стандарты. А теперь весь гнев народный обрушится на него. Успокойтесь, в отличие от многих, Кафанов специалист, а не назначенец. И при нем Рыжиков чудеса в рамки творил, и Джанаева он реинкарнировал, и даже Пися стал вратарем другого уровня. И могу сказать из собственных наблюдений - любимчиков у него нет, стоит кому ослабить требования к себе так сразу станет bench-option.
Ответить
mihail200606
1629982584
Да он частенько косячит..
Ответить
Play
1629989321
Ну а вызов Лунёва, который вообще не косячит, потому что не играет уже хрен знает сколько, получается оправдан.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
4
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
4
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
27
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
Все новости
Все новости
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
27
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
18
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
146
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+