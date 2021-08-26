Кафанов – о невызове Сафонова в сборную: «В 2 из 3 матчей РПЛ Матвей допустил ошибки, повлиявшие на результат»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил решение не вызывать в национальную команду на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«В двух из первых трeх матчей РПЛ Матвей сыграл не очень хорошо: с «Химками» и «Зенитом». Допустил ошибки, которые напрямую повлияли на результат.

Безусловно, Сафонов – очень талантливый вратарь и надежда нашего цеха. Если не снизит к себе требования, то, безусловно, станет первым номером. Не надо опережать события.

Каждый голкипер должен понимать, что для сборной есть главный критерий. Нужно играть стабильно, допускать меньше голевых ошибок и действовать надeжно на протяжении длительного периода времени. Вне зависимости от возраста и прошлых заслуг. Хотелось бы, чтобы все это понимали.

При таком количестве кандидатов нельзя плыть по течению. Я ездил на тренировку «Краснодара» посмотреть на Матвея. После занятия поговорили. Сафонов – вратарь с устойчивой психикой. Всe, что ему нужно – добавить в надeжности, убрать недочeты и не повторять ошибок. Тогда он обязательно будет в сборной.

Не надо творить чудеса. Надо брать то, что положено, уметь играть на сильных качествах. Есть технические ошибки, есть ошибки в принятии решений. Технические ошибки, если они несистемные, в расчeт не берутся. Главное – принятие решения», – сказал Кафанов.

В новом сезоне Сафонов пропустил 6 голов в 4 матчах.

Он был основным вратарем сборной России в 2 из 3 игр Евро-2020.

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