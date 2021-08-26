Кафанов: «Тренер Касильяса говорил мне, что Акинфеев ментально силeн так же, как Икер»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о том, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не поиграл в европейском топ-чемпионате.

«Жаль, что Акинфеев не попробовал свои силы. Были все возможности встать в ряд с лучшими вратарями Европы.

С другой стороны, его патриотизм и желание служить одному клубу вызывает восхищение. Не так много вратарей, которые готовы столько играть за одну команду. Он многое сделал для ЦСКА и сборной. В клубе должны им гордиться.

Педро Харо – испанский тренер, который работал с Касильясом в «Реале», всегда мне говорил, что у голкипера главное качество – ментальность, а не техника или физика. Он всегда приводил в пример Икера, как образец ментально сильного вратаря, несмотря на наличие недостатков.

Харо говорил: «Касильяс всегда умел собраться и сыграть на своих личных качествах. Акинфеев такой же. Он очень силeн ментально. У него отличная голова».

Голова – это всe: правильное принятие решений в игре, умение владеть собой на протяжении матча, анализ, умение готовиться к матчам, ставить высокие цели и сохранять высокие требования к себе», – сказал Кафанов.