Football Italia: Роналду передумал переходить в «Манчестер Сити» после разговора с Гвардиолой

почему все ждут от 36 летнего Роналду, что он станет тем кем был 10 лет назад чудес не бывает надо быть реалистом, а не не верить в сказки да он может выдать ещё так сказать уголька на гора, но не более того сам он конечно ещё не хочет признать прежде самому себе что как он был эффективен раньше так уже больше не может быть поэтому он хочет всем доказать, что есть ещё порох в пороховицах, но сейчас 21-й год и пришло время других героев
Нападающий Криштиану Роналду собирался перейти из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» до тех пор, пока не поговорил с главным тренером Хосепом Гвардиолой.
Как пишет Football Italia, испанский специалист отказался давать гарантии 36-летнему футболисту касательно стабильного места в стартовом составе.
После личной беседы с Гвардиолой португалец засомневался в целесообразности трансфера, и ситуацией воспользовался «Манчестер Юнайтед».
- «Ювентус» заработает на продаже Роналду 15 миллионов евро плюс 8 миллионов в виде бонусов.
- Форвард вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
- Стороны договорились о заключении контракта на 2 сезона.