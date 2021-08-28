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  • Football Italia: Роналду передумал переходить в «Манчестер Сити» после разговора с Гвардиолой

Football Italia: Роналду передумал переходить в «Манчестер Сити» после разговора с Гвардиолой

28 августа 2021, 15:52
11

Нападающий Криштиану Роналду собирался перейти из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» до тех пор, пока не поговорил с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Как пишет Football Italia, испанский специалист отказался давать гарантии 36-летнему футболисту касательно стабильного места в стартовом составе.

После личной беседы с Гвардиолой португалец засомневался в целесообразности трансфера, и ситуацией воспользовался «Манчестер Юнайтед».

  • «Ювентус» заработает на продаже Роналду 15 миллионов евро плюс 8 миллионов в виде бонусов.
  • Форвард вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
  • Стороны договорились о заключении контракта на 2 сезона.

Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ювентус Роналду Криштиану Гвардиола Хосеп
Комментарии (11)
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mutabor0992
1630156949
Пеп сказал что Кристинке нужно поменять ориентацию!))))
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Not angry fan
1630157064
Ну, держитесь, пацаны! Рон не умеет играть на команду, он играет только на себя. Юве уже прочувствовал это за последние сезоны и результат налицо. Вон и Пеп очканул, когда его поставили перед фактом, что Рон перйдёт в МС. Конечно, если Сульшер перекроит команду под Рона, может, что и выйдет... Не знаю, ему, конечно, виднее. А, может, его, как и Пепа, просто поставили перед фактом. Рон приносит бабки хозяевам, в первую очередь, и это является решающим фактором. В молодые годы, когда Рон играл в МЮ, а затем в Реале, стиль этих команд был закошен под ярко выраженного напа, была шикарная средняя линия, снабжавшая Рона и обеспечивающая защиту без участия Рона. В те годы Рон был офигенно эффективен и полезен. Я им всегда восхищался. Теперь же, продолжая следить за его игрой в Юве, с сожалением наблюдал отсутствие нападающего, бывало, минуты до 25-27й, когда, он даже не обозначал своё присутствие на поле. Наблюдал за лавиной голов, не явившейся решающей для результата команды. Было три матча, когда Рон играл на команду, и, когда они выиграли у Барсы, я, скорее, удивился, чем порадовался его успеху. Буду искренне надеяться, что произойдёт чудо, и Рон впишется в МЮ. С нетерпением жду начало его выступления. Пока что, МС без Рона уже в третьей игре кладёт по пятёрочке...
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Derzkiy1
1630159143
Ещё напишите после общения с Зинченко он передумал переходить
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Garrincha58
1630159834
почему все ждут от 36 летнего Роналду, что он станет тем кем был 10 лет назад чудес не бывает надо быть реалистом, а не не верить в сказки да он может выдать ещё так сказать уголька на гора, но не более того сам он конечно ещё не хочет признать прежде самому себе что как он был эффективен раньше так уже больше не может быть поэтому он хочет всем доказать, что есть ещё порох в пороховицах, но сейчас 21-й год и пришло время других героев
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zigbert
1630172468
Что не делается то к лучшему. Может МЮ тот самый клуб где Роналду засверкает новыми красками?
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general.lizyukov
1630177614
Ну Пеп и дурак.
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Oldtrafford83
1630220642
Завтра будет новость что Рону приснился сон что он общался с Пепом и поэтому он не стал переходить, хватит уже вбрасывать говноновости!!!
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