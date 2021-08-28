Football Italia: Роналду передумал переходить в «Манчестер Сити» после разговора с Гвардиолой

Нападающий Криштиану Роналду собирался перейти из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» до тех пор, пока не поговорил с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Как пишет Football Italia, испанский специалист отказался давать гарантии 36-летнему футболисту касательно стабильного места в стартовом составе.

После личной беседы с Гвардиолой португалец засомневался в целесообразности трансфера, и ситуацией воспользовался «Манчестер Юнайтед».