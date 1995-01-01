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    Football Italia: Роналду передумал переходить в «Манчестер Сити» после разговора с Гвардиолой

    Нападающий Криштиану Роналду собирался перейти из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» до тех пор, пока не поговорил с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

    Как пишет Football Italia, испанский специалист отказался давать гарантии 36-летнему футболисту касательно стабильного места в стартовом составе.

    После личной беседы с Гвардиолой португалец засомневался в целесообразности трансфера, и ситуацией воспользовался «Манчестер Юнайтед».

    • «Ювентус» заработает на продаже Роналду 15 миллионов евро плюс 8 миллионов в виде бонусов.
    • Форвард вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
    • Стороны договорились о заключении контракта на 2 сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии9
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      Рейтинг: +14152

      Garrincha58 1 час назад

      почему все ждут от 36 летнего Роналду, что он станет тем кем был 10 лет назад чудес не бывает надо быть реалистом, а не не верить в сказки да он может выдать ещё так сказать уголька на гора, но не более того сам он конечно ещё не хочет признать прежде самому себе что как он был эффективен раньше так уже больше не может быть поэтому он хочет всем доказать, что есть ещё порох в пороховицах, но сейчас 21-й год и пришло время других героев

      1
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      Рейтинг: +3803

      mutabor0992 > Garrincha58 1 час назад

      Потому что не разбираются в футболе.Да к тому же еще и глорики.Ну и последний аргумент-розовые очки.Очень трудно признать реальность.Горькую правду!

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      Рейтинг: +4146

      TOMSON > Garrincha58 1 час назад

      Ибра смог же зажигать после 30. Да это уже было «другое» но все же. А он схож с Роналдо по фанатизму к здоровому образу жизни и концентрации на работе.

      Думаю у Рона сезона 3 ещё есть. Другой вопрос травмы. Вероятность их получить куда выше, а дальнейшие последствия куда серьезней чем в молодости.

      2
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      Рейтинг: +2531

      Derzkiy1 1 час назад

      Ещё напишите после общения с Зинченко он передумал переходить

      1
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      Рейтинг: +90

      Not angry fan 2 часа назад

      Ну, держитесь, пацаны!
      Рон не умеет играть на команду, он играет только на себя.
      Юве уже прочувствовал это за последние сезоны и результат налицо. Вон и Пеп очканул, когда его поставили перед фактом, что Рон перйдёт в МС.
      Конечно, если Сульшер перекроит команду под Рона, может, что и выйдет...
      Не знаю, ему, конечно, виднее. А, может, его, как и Пепа, просто поставили перед фактом. Рон приносит бабки хозяевам, в первую очередь, и это является решающим фактором.
      В молодые годы, когда Рон играл в МЮ, а затем в Реале, стиль этих команд был закошен под ярко выраженного напа, была шикарная средняя линия, снабжавшая Рона и обеспечивающая защиту без участия Рона. В те годы Рон был офигенно эффективен и полезен. Я им всегда восхищался. Теперь же, продолжая следить за его игрой в Юве, с сожалением наблюдал отсутствие нападающего, бывало, минуты до 25-27й, когда, он даже не обозначал своё присутствие на поле. Наблюдал за лавиной голов, не явившейся решающей для результата команды. Было три матча, когда Рон играл на команду, и, когда они выиграли у Барсы, я, скорее, удивился, чем порадовался его успеху.
      Буду искренне надеяться, что произойдёт чудо, и Рон впишется в МЮ.
      С нетерпением жду начало его выступления.
      Пока что, МС без Рона уже в третьей игре кладёт по пятёрочке...

      2
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      Рейтинг: +1657

      Красногорск_Фан > Not angry fan 2 часа назад

      Да вроде держимся. Странная критика к Роналду признанному лучшим Ассистентом в истории Лиги чемпионов (официальный рекорд). Все бы были такими не командными. А также - лучший ассистент «Реал Мадрид» в чемпионате Испании. (85 голевых передач) где как ты пишешь, все играли только на жадного Роналду, который ни с кем не делился. Чудо, произойдет.

      3
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      Рейтинг: +3803

      mutabor0992 2 часа назад

      Пеп сказал что Кристинке нужно поменять ориентацию!))))

      0
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      Рейтинг: +247

      orlovcar > mutabor0992 2 часа назад

      стать гомиком как ты?

      2
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      Рейтинг: +3803

      mutabor0992 > orlovcar 1 час назад

      Не кукарекай петушок.Пойди передерни на плакат кумира!)))

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