Football Italia: Роналду передумал переходить в «Манчестер Сити» после разговора с Гвардиолой

Нападающий Криштиану Роналду собирался перейти из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» до тех пор, пока не поговорил с главным тренером Хосепом Гвардиолой.
Как пишет Football Italia, испанский специалист отказался давать гарантии 36-летнему футболисту касательно стабильного места в стартовом составе.
После личной беседы с Гвардиолой португалец засомневался в целесообразности трансфера, и ситуацией воспользовался «Манчестер Юнайтед».
- «Ювентус» заработает на продаже Роналду 15 миллионов евро плюс 8 миллионов в виде бонусов.
- Форвард вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
- Стороны договорились о заключении контракта на 2 сезона.
Источник: Football Italia