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  • The Athletic: Фергюсон сыграл ключевую роль в трансфере Роналду в «Манчестер Юнайтед»

The Athletic: Фергюсон сыграл ключевую роль в трансфере Роналду в «Манчестер Юнайтед»

28 августа 2021, 00:31
10

Бывший менеджер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поспособствовал возвращению в клуб форварда Криштиану Роналду. Его купили у «Ювентуса».

Источник пишет, что именно Фергюсон сыграл ключевую роль. Он был на связи с Роналду и контактировал с его агентом Жорже Мендешем. Кроме того, шотландец убеждал главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, что португалец нужен «Юнайтед».

Также Фергюсон созванивался с правлением английского клуба.

  • Роналду – единственный игрок в истории «Манчестер Юнайтед», забивший в сезоне АПЛ 31 гол (сезон-2007/08).
  • Сообщалось, что Роналду заключит с клубом 2-летний контракт с зарплатой 25 миллионов фунтов.
  • В составе «Ювентуса» форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Фергюсон Алекс
Комментарии (10)
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житель СПб
1630123882
Великий Фергюсон и тут решил вопрос!
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Oldtrafford83
1630125148
Босс решает!!!
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Garrincha58
1630127465
один из его любимчиков теперь снова буду топить за МЮ
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Arturashvilli
1630127541
Легенда вернулась, ни когда не был фанатом МЮ и КриРо, но у меня присутствует чувство какой то очень далёкой настольгии, этот сезон обещает быть интересным
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zigbert
1630135354
У САФа такой авторитет что может решить любые вопросы.
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alapshin
1630142681
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anri1703
1630168100
самое интересное сколько Рамос уходил из Реала потом с Вараном тоже сколько мусолили , Месси , Мбапе до сих пор , а Роналду как то раз за день внезапно как кстати и из Реала в Ювентус в свое время
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