The Athletic: Фергюсон сыграл ключевую роль в трансфере Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший менеджер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поспособствовал возвращению в клуб форварда Криштиану Роналду. Его купили у «Ювентуса».

Источник пишет, что именно Фергюсон сыграл ключевую роль. Он был на связи с Роналду и контактировал с его агентом Жорже Мендешем. Кроме того, шотландец убеждал главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, что португалец нужен «Юнайтед».

Также Фергюсон созванивался с правлением английского клуба.