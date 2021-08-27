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    The Athletic: Фергюсон сыграл ключевую роль в трансфере Роналду в «Манчестер Юнайтед»

    Бывший менеджер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поспособствовал возвращению в клуб форварда Криштиану Роналду. Его купили у «Ювентуса».

    Источник пишет, что именно Фергюсон сыграл ключевую роль. Он был на связи с Роналду и контактировал с его агентом Жорже Мендешем. Кроме того, шотландец убеждал главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, что португалец нужен «Юнайтед».

    Также Фергюсон созванивался с правлением английского клуба.

    • Роналду – единственный игрок в истории «Манчестер Юнайтед», забивший в сезоне АПЛ 31 гол (сезон-2007/08).
    • Сообщалось, что Роналду заключит с клубом 2-летний контракт с зарплатой 25 миллионов фунтов.
    • В составе «Ювентуса» форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -599

      СуперПАВ9 1 час назад

      Не просто сити в последний момент передумали

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