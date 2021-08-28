The Athletic: Фергюсон сыграл ключевую роль в трансфере Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший менеджер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поспособствовал возвращению в клуб форварда Криштиану Роналду. Его купили у «Ювентуса».
Источник пишет, что именно Фергюсон сыграл ключевую роль. Он был на связи с Роналду и контактировал с его агентом Жорже Мендешем. Кроме того, шотландец убеждал главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, что португалец нужен «Юнайтед».
Также Фергюсон созванивался с правлением английского клуба.
- Роналду – единственный игрок в истории «Манчестер Юнайтед», забивший в сезоне АПЛ 31 гол (сезон-2007/08).
- Сообщалось, что Роналду заключит с клубом 2-летний контракт с зарплатой 25 миллионов фунтов.
- В составе «Ювентуса» форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.
Источник: The Athletic