«Верю в твою энергетику, чумовую самоотдачу и преданность делу». Жена Карпина проводила его в сборную России

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья оставила в инстаграме пост по случаю проводов мужа в команду. Он вылетел из Ростова-на-Дону сегодня, 25 августа.
«Проводила.
Во что-то новое, неизведанное, но полное ответственности, а поэтому переживаний и волнения для меня как для жены. Удачи, родной! Тебе и твоим парнишкам!
Верю в тебя, в твою энергетику, в твою чумовую самоотдачу и преданность делу. Всегда рядом, всегда на твоей стороне, всегда за твоей спиной. Любим тебя и через две недели ждeм дома.
Твой главный тыл – твои девчонки», – написала Карпина.
- Карпина назначили в сборную в июле.
- 1 сентября он дебютирует матчем отбора ЧМ-2022 против Хорватии.
- Россия идет в группе на 2-м месте.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Дарьи Карпиной