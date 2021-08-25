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  • «Верю в твою энергетику, чумовую самоотдачу и преданность делу». Жена Карпина проводила его в сборную России

«Верю в твою энергетику, чумовую самоотдачу и преданность делу». Жена Карпина проводила его в сборную России

25 августа 2021, 18:59
22

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья оставила в инстаграме пост по случаю проводов мужа в команду. Он вылетел из Ростова-на-Дону сегодня, 25 августа.

«Проводила.

Во что-то новое, неизведанное, но полное ответственности, а поэтому переживаний и волнения для меня как для жены. Удачи, родной! Тебе и твоим парнишкам!

Верю в тебя, в твою энергетику, в твою чумовую самоотдачу и преданность делу. Всегда рядом, всегда на твоей стороне, всегда за твоей спиной. Любим тебя и через две недели ждeм дома.

Твой главный тыл – твои девчонки», – написала Карпина.

  • Карпина назначили в сборную в июле.
  • 1 сентября он дебютирует матчем отбора ЧМ-2022 против Хорватии.
  • Россия идет в группе на 2-м месте.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Дарьи Карпиной
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (22)
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portero
1629909025
а уж мы то как надеемся .... тут надо всё отдать и в морду главному шлангу дать....
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Бухбух
1629909426
Карпин может благодаря энергетике, чумовой самоотдаче выиграть матч у сильной сборной, например, у Хорватии. Но, самые важные матчи, когда требуется только победа, над любым соперником, Карпин почти всегда сливает.
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малк
1629909665
Валерию Георгиевичу повезло с женой, действительно надежный тыл при котором можно полностью отдаваться работе, ни о чем не думая. Да еще и красавица ко всему, хотя и Георгиевич тоже не плох. Вообщем прекрасная пара с которой можно брать пример и радоваться за них. Удачи Вам во всем!
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Plyash
1629909759
Валера,после таких проводов на великую сечу ну никак нельзя вернуться домой,кроме как с победой. Очень красиво Даша сказала - "Удачи,родной!Тебе и твоим парнишкам." Парнишки,не подведите!
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Xiko
1629910448
Удачи! Как говорится, верим!
Ответить
Из Твери Леха
1629914116
Ну и показуха)
Ответить
balam
1629916533
Валера,верим! удачи нашей команде
Ответить
55together
1629916624
психу не место во главе сборной
Ответить
paracetamol
1630049383
Чёт Валера мне разонравился. Выбором состава, например.
Ответить
mutabor0992
1630355016
Что то уже начинает раздражать!!!Жена его какое отношение к футболу имеет???Задрючили эти инстасамки!!!
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