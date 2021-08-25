«Верю в твою энергетику, чумовую самоотдачу и преданность делу». Жена Карпина проводила его в сборную России

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья оставила в инстаграме пост по случаю проводов мужа в команду. Он вылетел из Ростова-на-Дону сегодня, 25 августа.

«Проводила.

Во что-то новое, неизведанное, но полное ответственности, а поэтому переживаний и волнения для меня как для жены. Удачи, родной! Тебе и твоим парнишкам!

Верю в тебя, в твою энергетику, в твою чумовую самоотдачу и преданность делу. Всегда рядом, всегда на твоей стороне, всегда за твоей спиной. Любим тебя и через две недели ждeм дома.

Твой главный тыл – твои девчонки», – написала Карпина.

Карпина назначили в сборную в июле.

1 сентября он дебютирует матчем отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

Россия идет в группе на 2-м месте.