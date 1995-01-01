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    «Верю в твою энергетику, чумовую самоотдачу и преданность делу». Жена Карпина проводила его в сборную России

    Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья оставила в инстаграме пост по случаю проводов мужа в команду. Он вылетел из Ростова-на-Дону сегодня, 25 августа.

    «Проводила.

    Во что-то новое, неизведанное, но полное ответственности, а поэтому переживаний и волнения для меня как для жены. Удачи, родной! Тебе и твоим парнишкам!

    Верю в тебя, в твою энергетику, в твою чумовую самоотдачу и преданность делу. Всегда рядом, всегда на твоей стороне, всегда за твоей спиной. Любим тебя и через две недели ждeм дома.

    Твой главный тыл – твои девчонки», – написала Карпина.

    • Карпина назначили в сборную в июле.
    • 1 сентября он дебютирует матчем отбора ЧМ-2022 против Хорватии.
    • Россия идет в группе на 2-м месте.

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    Источник: инстаграм Дарьи Карпиной

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4683

      Из Твери Леха 6 минут назад

      Ну и показуха)

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      Рейтинг: +468

      сутулая собака и лисы 36 минут назад

      у нас настолько убогая сборная, что тренер, который решил взяться за этих бездарей, выглядит в наших глазах как герой и мессия.

      0
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      Рейтинг: +7347

      playsh > сутулая собака и лисы 13 минут назад

      Он не выглядит,он и есть герой и мессия,ему тоже страшно,но ведь кто-то должен.

      0
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      Рейтинг: +5423

      BarStep > сутулая собака и лисы 12 минут назад

      Не обобщай..

      0
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      Рейтинг: +2607

      Иван Петров 1986 36 минут назад

      А мне жалко Карпина. По всем понятным причинам в сборной у него ничего не получится, РФС повесит на него всех собак и опять благополучно прикроет свою задницу.

      0
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      Рейтинг: +13563

      KLIM777 59 минут назад

      Молодец, Валера. Везде успевает, и в семье и на футбольных полях! Верим в тебя)

      2
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      Рейтинг: -135

      Спартач80 1 час назад

      Умеет,могёт мужа мотивировать....

      2
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      Рейтинг: +471

      Xiko 1 час назад

      Удачи! Как говорится, верим!

      3
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      Рейтинг: +7347

      playsh 1 час назад

      Валера,после таких проводов на великую сечу ну никак нельзя вернуться домой,кроме как с победой.
      Очень красиво Даша сказала - "Удачи,родной!Тебе и твоим парнишкам."
      Парнишки,не подведите!

      5
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      Рейтинг: +14

      малк 1 час назад

      Валерию Георгиевичу повезло с женой, действительно надежный тыл при котором можно полностью отдаваться работе, ни о чем не думая. Да еще и красавица ко всему, хотя и Георгиевич тоже не плох. Вообщем прекрасная пара с которой можно брать пример и радоваться за них. Удачи Вам во всем!

      4
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      Рейтинг: +2649

      Бухбух 1 час назад

      Карпин может благодаря энергетике, чумовой самоотдаче выиграть матч у сильной сборной, например, у Хорватии. Но, самые важные матчи, когда требуется только победа, над любым соперником, Карпин почти всегда сливает.

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      Рейтинг: +50902

      portero 1 час назад

      а уж мы то как надеемся .... тут надо всё отдать и в морду главному шлангу дать....

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