Спортивный директор «Наполи»: «30 миллионов «Зенита» за Инсинье? Чушь и слухи»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Лоренцо Инсинье.
- Ранее телеканал Sportitalia сообщил, что петербургский клуб предложил за 30-летнего итальянца 30 миллионов евро.
- «Наполи» был готов продать игрока, но Инсинье отклонил предложение.
«Зенит» предлагал 30 млн евро за Инсинье? Нет, это чушь и слухи. Реальность совсем другая.
Мы не получали официального предложения от «Зенита», из России интереса не было», – сказал Джинтоли.
- В прошлом сезоне Инсинье забил 19 голов и сделал 11 ассистов в 48 матчах.
- Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.
Источник: Sport24