Спортивный директор «Наполи»: «30 миллионов «Зенита» за Инсинье? Чушь и слухи»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Лоренцо Инсинье.

Ранее телеканал Sportitalia сообщил, что петербургский клуб предложил за 30-летнего итальянца 30 миллионов евро.

«Наполи» был готов продать игрока, но Инсинье отклонил предложение.

«Зенит» предлагал 30 млн евро за Инсинье? Нет, это чушь и слухи. Реальность совсем другая.

Мы не получали официального предложения от «Зенита», из России интереса не было», – сказал Джинтоли.