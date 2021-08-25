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    Спортивный директор «Наполи»: «30 миллионов «Зенита» за Инсинье? Чушь и слухи»

    Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Лоренцо Инсинье.

    • Ранее телеканал Sportitalia сообщил, что петербургский клуб предложил за 30-летнего итальянца 30 миллионов евро.
    • «Наполи» был готов продать игрока, но Инсинье отклонил предложение.

    «Зенит» предлагал 30 млн евро за Инсинье? Нет, это чушь и слухи. Реальность совсем другая.

    Мы не получали официального предложения от «Зенита», из России интереса не было», – сказал Джинтоли.

    • В прошлом сезоне Инсинье забил 19 голов и сделал 11 ассистов в 48 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +50864

      portero 1 час назад

      Аген старается? Или наши шлухи распостраняют...

      0
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      Рейтинг: +24963

      пьяныйхоровод > portero 15 минут назад

      Информ.агенство Заремамедиагрупп .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2105

      Spirit_78 2 часа назад

      Вот и ответ хрякам, которые на полном серьёзе эту "утку" восприняли.

      3
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      Рейтинг: +851

      ab15488 2 часа назад

      Действительно чушь, Роналду за 25 купить можно

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      Рейтинг: +14062

      Garrincha58 > ab15488 2 часа назад

      ага сейчас он попросит зарплату 20 да и в Россию он ни за что не поедет он хочет ещё раз выиграть ЛЧ а с кем у нас это можно сделать может через 100 лет когда нибудь

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      Рейтинг: +851

      ab15488 > Garrincha58 1 час назад

      В фифу с азмуном зарубится и выиграет лч))

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