Главные новости дня. Бердыев возглавил «Кайрат», Арустамян ушел с «Матч ТВ» после интервью с Мамаевым

«РБ-Спорт»: клуб РПЛ предложил платить легионерам минимум 800 тысяч в год.
Роналду думает над переходом в «Манчестер Сити». Он обсудил это с игроками «горожан».
Суд оставил в силе решение о выплате «Спартаком» Газизову 88 миллионов рублей.
Полузащитник «Челси» Анджорин прилетит на просмотр в «Локомотив».
В Бельгии сообщили о завершении трансфера защитника Кауфриса в «Спартак». Игрок уже не тренируется с «Сент-Труйденом».
Бердыев стал главным тренером «Кайрата».
Арустамян покинул «Матч ТВ» после интервью с Мамаевым.
«Коммерсантъ»: Путин поручил найти среди госкорпораций спонсора для «Нижнего Новгорода».
«СЭ»: Хендрикс не устраивает Виторию. «Спартак» ищет ему замену.
«Российскому футболу нужны изменения». РФС – о лимите и новом формате РПЛ.
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