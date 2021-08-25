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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Главные новости дня. Бердыев возглавил «Кайрат», Арустамян ушел с «Матч ТВ» после интервью с Мамаевым

25 августа 2021, 01:08

«РБ-Спорт»: клуб РПЛ предложил платить легионерам минимум 800 тысяч в год.

Роналду думает над переходом в «Манчестер Сити». Он обсудил это с игроками «горожан».

Суд оставил в силе решение о выплате «Спартаком» Газизову 88 миллионов рублей.

Полузащитник «Челси» Анджорин прилетит на просмотр в «Локомотив».

В Бельгии сообщили о завершении трансфера защитника Кауфриса в «Спартак». Игрок уже не тренируется с «Сент-Труйденом».

Бердыев стал главным тренером «Кайрата».

Арустамян покинул «Матч ТВ» после интервью с Мамаевым.

«Коммерсантъ»: Путин поручил найти среди госкорпораций спонсора для «Нижнего Новгорода».

«СЭ»: Хендрикс не устраивает Виторию. «Спартак» ищет ему замену.

«Российскому футболу нужны изменения». РФС – о лимите и новом формате РПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
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