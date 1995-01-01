Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Главные новости дня. Бердыев возглавил «Кайрат», Арустамян ушел с «Матч ТВ» после интервью с Мамаевым

    «РБ-Спорт»: клуб РПЛ предложил платить легионерам минимум 800 тысяч в год.

    Роналду думает над переходом в «Манчестер Сити». Он обсудил это с игроками «горожан».

    Суд оставил в силе решение о выплате «Спартаком» Газизову 88 миллионов рублей.

    Полузащитник «Челси» Анджорин прилетит на просмотр в «Локомотив».

    В Бельгии сообщили о завершении трансфера защитника Кауфриса в «Спартак». Игрок уже не тренируется с «Сент-Труйденом».

    Бердыев стал главным тренером «Кайрата».

    Арустамян покинул «Матч ТВ» после интервью с Мамаевым.

    «Коммерсантъ»: Путин поручил найти среди госкорпораций спонсора для «Нижнего Новгорода».

    «СЭ»: Хендрикс не устраивает Виторию. «Спартак» ищет ему замену.

    «Российскому футболу нужны изменения». РФС – о лимите и новом формате РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:08
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88764
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67345
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru