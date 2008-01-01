Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Бердыев стал главным тренером «Кайрата»

    Казахстанский «Кайрат» определился с новым главным тренером. Им стал Курбан Бердыев, ранее работавший в РПЛ.

    «С 27 мая Курбан Бекиевич Бердыев трудился на должности советника председателя наблюдательного совета «Кайрата».

    Контракт со специалистом рассчитан до конца года, с возможностью пролонгации на два года», – написала пресс-служба казахстанцев.

    • Бердыев брал РПЛ с «Рубином».
    • Последней тренерской работой Бердыева были именно казанцы (до 2019 года).
    • «Кайрат» в чемпионате Казахстана идет на 3-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Кайрата»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:03
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4676

      Из Твери Леха 1 секунду назад

      Неужто Кайрат больше предложил, чем клубы РПЛ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7282

      FanatSerj 1 минуту назад

      Надеюсь наши клубы не попадут на него в Еврокубках, а то просрут же )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21232

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Это потеря для РПЛ.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88764
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67345
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru