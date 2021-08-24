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Бердыев стал главным тренером «Кайрата»

24 августа 2021, 16:03
34

Казахстанский «Кайрат» определился с новым главным тренером. Им стал Курбан Бердыев, ранее работавший в РПЛ.

«С 27 мая Курбан Бекиевич Бердыев трудился на должности советника председателя наблюдательного совета «Кайрата».

Контракт со специалистом рассчитан до конца года, с возможностью пролонгации на два года», – написала пресс-служба казахстанцев.

  • Бердыев брал РПЛ с «Рубином».
  • Последней тренерской работой Бердыева были именно казанцы (до 2019 года).
  • «Кайрат» в чемпионате Казахстана идет на 3-м месте.

Источник: официальный сайт «Кайрата»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Кайрат Бердыев Курбан
Комментарии (34)
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FanatSerj
1629811699
Надеюсь наши клубы не попадут на него в Еврокубках, а то просрут же )))
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Из Твери Леха
1629811783
Неужто Кайрат больше предложил, чем клубы РПЛ?
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Ганнибал Лектор
1629812885
Скоро туда же, в чемпионат Казахстана переберутся такие мэтры антифутбола как Божович, Рахимов, Евсеев, Гаджиев...
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vladimir-7
1629813678
Ну, наконец-то, дедушку пристроили, там ему хорошо, тепло.
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zigbert
1629820252
Один из немногих тренеров, который может построить командную игру. Удачи ему в Кайрате!
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Рубинище
1629822987
Очень жаль, что такой про работает не в нашем чемпионате.
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Decorhome
1629827763
Думаю станут чемпионами в этом году
Ответить
житель СПб
1629828700
Заслуженный тренер. Хочется пожелать ему успехов.
Ответить
Vitaga
1629847379
Кайрат сделал правильный выбор. а про кренделей типа вот оно чё михалыч скажу - что такой персонаж нарочно тролит народ - на нервах играет и балдеет - неся пургу. игнорируй его все- он бы пропал отсюда
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ilichkadr
1629871003
Правильный выбор. Теперь только для души.
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