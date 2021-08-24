Бердыев стал главным тренером «Кайрата»

Казахстанский «Кайрат» определился с новым главным тренером. Им стал Курбан Бердыев, ранее работавший в РПЛ.

«С 27 мая Курбан Бекиевич Бердыев трудился на должности советника председателя наблюдательного совета «Кайрата».

Контракт со специалистом рассчитан до конца года, с возможностью пролонгации на два года», – написала пресс-служба казахстанцев.