Бердыев стал главным тренером «Кайрата»

Казахстанский «Кайрат» определился с новым главным тренером. Им стал Курбан Бердыев, ранее работавший в РПЛ.
«С 27 мая Курбан Бекиевич Бердыев трудился на должности советника председателя наблюдательного совета «Кайрата».
Контракт со специалистом рассчитан до конца года, с возможностью пролонгации на два года», – написала пресс-служба казахстанцев.
- Бердыев брал РПЛ с «Рубином».
- Последней тренерской работой Бердыева были именно казанцы (до 2019 года).
- «Кайрат» в чемпионате Казахстана идет на 3-м месте.
Источник: официальный сайт «Кайрата»