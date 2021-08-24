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  • «РБ-Спорт»: клуб РПЛ предложил платить легионерам минимум 800 тысяч в год

«РБ-Спорт»: клуб РПЛ предложил платить легионерам минимум 800 тысяч в год

24 августа 2021, 22:32
19

Вчера клубы РПЛ обсуждали возможное изменение лимита на легионеров.

По информации «РБ-Спорт», руководитель одного из клубов выдвинул идею об утверждении минимального размера оплаты труда иностранного футболиста.

Функционер предложил платить легионерам не менее 800 тысяч евро в год. Эта идея не понравилась руководителям двух других клубов – они считают, что в случае введения этого правила легионеров в РПЛ не останется.

Ранее стало известно, что «Зенит» предложил выкупать легионерские места у других команд. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал эту идею.

  • На вчерашнем собрании большинство клубов РПЛ выступили за переход к лимиту на легионеров по схеме «10+15».
  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Президент «Урала»: «Медведев из «Зенита» предложил покупать легионерские места. Но это же неправильно»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (19)
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Fusballer
1629833838
Опять бомжи беснуются? Это должен быть максимум в нашей Российской Прикол лиге.
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Олег1204
1629834009
Пошел в жопу этот бомжечемпионат
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Хейтер Аларм
1629834013
они ипанутые? а нашим "стасикам" предлагают также по 3 ляма в год платить?
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Hektor 84
1629834535
Как они утверждают отмени лимит и к нам нахлынут второсортные африкосы и балканцы. Так на такую зарплату только такие и приедут)))
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Hektor 84
1629834954
А почему бы не установить лимит зарплат нашим лимитчикам и чинушам из рфс?
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Soccerdealer63
1629836448
Вот...насчёт футбола... ВСЕМ ПОНЯТНО В СТРАНЕ : ЛЕГИОНЕРЫ НУЖНЫ! А почему бы нам в правительство не пригласить ЛЕГИОНЕРОВ? Ведь... жопа полная в экономике страны!!! Президент... ПРЕЗИДЕНТ уже который год на коррупция жалуется! Они там все уже по рукам и ногам со своими семьями повязались через бюджетные денежные потоки))) РАСПУТАТЬСЯ НЕ МОГУТ! А... легионер на контракте с вменяемым KPI и отчётностью... вполне!)))
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ySS
1629837998
Это должен быть не минимум, а максимум, и любому футболисту.
Ответить
Рубинище
1629844208
А что не лям то или 10 сразу..чего мелочится то-тем более деньги не свои, бюджетные. Что за дебилы в нашем футболе работают. или нас за таковых держат-всем понятно для чего.
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O-kolesov
1629861483
Хотелось бы знать КТО из руководителей клубов это предложил? И почему у этого руководителя голова болит именно за легов?
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Taps
1629880099
Суки, так народные деньги на не"гров и тратят.
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