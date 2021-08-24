«РБ-Спорт»: клуб РПЛ предложил платить легионерам минимум 800 тысяч в год

Вчера клубы РПЛ обсуждали возможное изменение лимита на легионеров.

По информации «РБ-Спорт», руководитель одного из клубов выдвинул идею об утверждении минимального размера оплаты труда иностранного футболиста.

Функционер предложил платить легионерам не менее 800 тысяч евро в год. Эта идея не понравилась руководителям двух других клубов – они считают, что в случае введения этого правила легионеров в РПЛ не останется.

Ранее стало известно, что «Зенит» предложил выкупать легионерские места у других команд. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал эту идею.

На вчерашнем собрании большинство клубов РПЛ выступили за переход к лимиту на легионеров по схеме «10+15».

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Президент «Урала»: «Медведев из «Зенита» предложил покупать легионерские места. Но это же неправильно»