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    «РБ-Спорт»: клуб РПЛ предложил платить легионерам минимум 800 тысяч в год

    Вчера клубы РПЛ обсуждали возможное изменение лимита на легионеров.

    По информации «РБ-Спорт», руководитель одного из клубов выдвинул идею об утверждении минимального размера оплаты труда иностранного футболиста.

    Функционер предложил платить легионерам не менее 800 тысяч евро в год. Эта идея не понравилась руководителям двух других клубов – они считают, что в случае введения этого правила легионеров в РПЛ не останется.

    Ранее стало известно, что «Зенит» предложил выкупать легионерские места у других команд. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал эту идею.

    • На вчерашнем собрании большинство клубов РПЛ выступили за переход к лимиту на легионеров по схеме «10+15».
    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Президент «Урала»: «Медведев из «Зенита» предложил покупать легионерские места. Но это же неправильно»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 22:32
    Комментарии9
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      Рейтинг: +694

      qawzsexdr 15 минут назад

      Молодцы журналисты, рады любую хрень придумать ради хайпа.

      0
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      Рейтинг: +143

      Soccerdealer63 20 минут назад

      Вот...насчёт футбола... ВСЕМ ПОНЯТНО В СТРАНЕ : ЛЕГИОНЕРЫ НУЖНЫ!
      А почему бы нам в правительство не пригласить ЛЕГИОНЕРОВ?
      Ведь... жопа полная в экономике страны!!!
      Президент... ПРЕЗИДЕНТ уже который год на коррупция жалуется!
      Они там все уже по рукам и ногам со своими семьями повязались через бюджетные денежные потоки))) РАСПУТАТЬСЯ НЕ МОГУТ! А... легионер на контракте с вменяемым KPI и отчётностью... вполне!)))

      1
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      Рейтинг: +11453

      Hektor 84 45 минут назад

      А почему бы не установить лимит зарплат нашим лимитчикам и чинушам из рфс?

      2
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      Рейтинг: +945

      Бенедиктус 46 минут назад

      Я не понял, почему с такой з/платой у нас легов не будет? МИНИМУМ 800 000 евро в год, максимум не известен.

      0
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      Рейтинг: +11453

      Hektor 84 52 минуты назад

      Как они утверждают отмени лимит и к нам нахлынут второсортные африкосы и балканцы. Так на такую зарплату только такие и приедут)))

      0
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      Рейтинг: +1202

      Хейтер Аларм 1 час назад

      они ипанутые? а нашим "стасикам" предлагают также по 3 ляма в год платить?

      1
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      Рейтинг: +1117

      Олег1204 1 час назад

      Пошел в жопу этот бомжечемпионат

      1
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      Рейтинг: +6650

      Fusballer 1 час назад

      Опять бомжи беснуются? Это должен быть максимум в нашей Российской Прикол лиге.

      5
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      Рейтинг: +4900

      sochi-2013 > Fusballer 51 минуту назад

      рублей

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