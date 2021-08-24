В Бельгии сообщили о завершении трансфера защитника Кауфриса в «Спартак». Игрок уже не тренируется с «Сент-Труйденом»

Да хрен с ним.
Из-за того, что на ютубе НЕТ нет одного видеоролика с фрагментами его игры, подозреваю, что он - игрочишка.
Только, вот, ЧЬЁ ПРОТЕЖЕ, интересно узнать?
А вообще - взяли и взяли.
В юбилейный год Алекперов и Федун с Заремой ещё устроят болельщикам сюрпрЫз.
А пресс-служба клуба активно поможет..
Защитник бельгийского «Сент-Труйдена» Максимилиано Кауфрис вскоре пополнит «Спартак». Он уже не тренируется со своим нынешним клубом.
Источник пишет, что переход уже завершен и о нем в ближайшее время сообщат официально.
- Кауфрис – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
- Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.
- Рыночная стоимость футболиста – 850 тысяч евро.
«СЭ»: защитник «Сент-Трюйдена» Кауфрис перейдет в «Спартак». В пятницу он прилетит в Москву
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