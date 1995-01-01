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    Глушаков – о «Химках»: «Думать о Лиге чемпионов, попасть в Лигу Европы – будет хорошо»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил старт своей команды в РПЛ, а также высказался о планах на сезон.

    – В турнирную таблицу поглядываете? Довольны местом, на котором сейчас «Химки» находятся. Или не стоит внимание обращать?

    – Мне кажется, нет. Хотелось бы выше. Теряем очки. Тем более, домашние игры – надо побеждать. Потом где-то их будет не хватать, как в том сезоне.

    Никто не думал, а мы за два тура до финиша претендовали на Лигу Европы. Жаль, что потеряли два очка. Есть над чем работать. Реабилитируемся в следующем матче, и все будет хорошо.

    – У тренера бесполезно спрашивать. Но что думают игроки? Какие планы на сезон? Раз уж про Лигу Европы заговорили...

    – Играем от матча к матчу. Стремимся добиваться самых высоких результатов. Думать о Лиге Чемпионов, попасть в Лигу Европы – будет хорошо!

    • «Химки» набрали 5 очков в 5 турах РПЛ.
    • Команда идет на 12-м месте в таблице чемпионата.
    • 34-летний Глушаков забил 2 гола в 5 матчах нового сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Химок»

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4756

      Ганнибал Лектор 13 минут назад

      Ну да, у нас же ещё Химки Россию-матушку не позорили в еврокубках...

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