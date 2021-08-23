Глушаков – о «Химках»: «Думать о Лиге чемпионов, попасть в Лигу Европы – будет хорошо»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил старт своей команды в РПЛ, а также высказался о планах на сезон.

– В турнирную таблицу поглядываете? Довольны местом, на котором сейчас «Химки» находятся. Или не стоит внимание обращать?

– Мне кажется, нет. Хотелось бы выше. Теряем очки. Тем более, домашние игры – надо побеждать. Потом где-то их будет не хватать, как в том сезоне.

Никто не думал, а мы за два тура до финиша претендовали на Лигу Европы. Жаль, что потеряли два очка. Есть над чем работать. Реабилитируемся в следующем матче, и все будет хорошо.

– У тренера бесполезно спрашивать. Но что думают игроки? Какие планы на сезон? Раз уж про Лигу Европы заговорили...

– Играем от матча к матчу. Стремимся добиваться самых высоких результатов. Думать о Лиге Чемпионов, попасть в Лигу Европы – будет хорошо!