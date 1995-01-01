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    Куман: «Без Месси соперники «Барселоны» играют лучше»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался после матча второго тура Примеры против «Атлетика» (1:1). Он дал понять, что каталонцам необходимо приспосабливаться к игре без Лионеля Месси.

    «Важна наша реакция на гол «Атлетика». Мы принимаем эту ничью. Было очень сложно играть с «Атлетиком».

    Без Месси соперники играют лучше, это правда. Он лучший в мире, но его отсутствие уже не изменишь», – сказал Куман.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9451

      житель СПб 3 часа назад

      Заголовок дурацкий - Месси ведь не за их команды играет! Хотя смысл понятен - другие команды меньше боятся, не чувствуют обреченности. А вот Барсе надо действительно перестраиваться.

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      Рейтинг: +7444

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Игра соперников это их проблемы, главное чтобы Барса без Лео играла не хуже. Конечно трудно его заменить , но отсутствие должно раскрепостить остальных.
      Будем наблюдать !

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      Рейтинг: +663

      xrrrx > Alekxei Z. 2 часа назад

      что-то отсутствие Роналду Реал не особо раскрепостило)

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      Рейтинг: +7444

      Alekxei Z. > xrrrx 2 часа назад

      А что там не так ?
      Если состав на 70-80 % состоит из игроков кому за 30-33, всё логично.
      Они так же борются за все титулы, и с Рональдо не всегда побеждали...

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