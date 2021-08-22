Куман: «Без Месси соперники «Барселоны» играют лучше»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался после матча второго тура Примеры против «Атлетика» (1:1). Он дал понять, что каталонцам необходимо приспосабливаться к игре без Лионеля Месси.

«Важна наша реакция на гол «Атлетика». Мы принимаем эту ничью. Было очень сложно играть с «Атлетиком».

Без Месси соперники играют лучше, это правда. Он лучший в мире, но его отсутствие уже не изменишь», – сказал Куман.

Ничью «Барселоне» принес дебютный гол Мемфиса Депая .

. После 2 туров у каталонцев 4 очка.

Следующий соперник – «Хетафе» (29 августа).

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