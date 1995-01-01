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    «Чемпионат»: «Краснодар» отказал «Коньяспору» в аренде Шапи

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов мог сменить команду этим летом.

    По информации «Чемпионата», «Коньяспор» проявлял предметный интерес к 21-летнему футболисту.

    Турецкий клуб был готов арендовать россиянина с правом последующего выкупа, однако краснодарцы отказались включать в сделку такую опцию.

    Также на форварда претендует «Венеция», которая вернулась в Серию А спустя 19 лет.

    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он провел 4 матча.
    • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +21183

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Какой отказ??? Бегом отдавать надо и без оглядки! Какую пользу он приносит ширкая жопой на лавке.

      1
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      Рейтинг: +9362

      житель СПб 51 минуту назад

      Шапи - палочка-выручалочка. Много раз спасал команду. Но очень эмоциональный, нуждается в направлении. Правильно, что оставили в команде.

      0
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      Рейтинг: +13942

      Garrincha58 > житель СПб 7 минут назад

      пару раз забивал после выхода на замену и то это было два года назад это палочка на скамейке протиралочка

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