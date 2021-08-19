«Чемпионат»: «Краснодар» отказал «Коньяспору» в аренде Шапи

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов мог сменить команду этим летом.
По информации «Чемпионата», «Коньяспор» проявлял предметный интерес к 21-летнему футболисту.
Турецкий клуб был готов арендовать россиянина с правом последующего выкупа, однако краснодарцы отказались включать в сделку такую опцию.
Также на форварда претендует «Венеция», которая вернулась в Серию А спустя 19 лет.
- Шапи – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он провел 4 матча.
- Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»