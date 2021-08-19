Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Чемпионат»: «Краснодар» отказал «Коньяспору» в аренде Шапи

«Чемпионат»: «Краснодар» отказал «Коньяспору» в аренде Шапи

19 августа 2021, 10:57
10

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов мог сменить команду этим летом.

По информации «Чемпионата», «Коньяспор» проявлял предметный интерес к 21-летнему футболисту.

Турецкий клуб был готов арендовать россиянина с правом последующего выкупа, однако краснодарцы отказались включать в сделку такую опцию.

Также на форварда претендует «Венеция», которая вернулась в Серию А спустя 19 лет.

  • Шапи – воспитанник «Краснодара».
  • В этом сезоне он провел 4 матча.
  • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Краснодар Коньяспор Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1629360028
Шапи - палочка-выручалочка. Много раз спасал команду. Но очень эмоциональный, нуждается в направлении. Правильно, что оставили в команде.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1629360135
Какой отказ??? Бегом отдавать надо и без оглядки! Какую пользу он приносит ширкая жопой на лавке.
Ответить
Январь 59
1629363827
Не перестаю удивляться . не смотря на то что я болельщик Краснодара, я не понимаю чего они пытаются добиваться и каким они путем хотят этого достичь. Воспитанники краснодарской академии Фомин, Уткин, вполне здорово играют в основе других клубов, а в своем клубе сидели на лавке. Теперь Шапи хотят забрать , а его маринуют и не отпускают. В команде опять какой то непонятный бардак. Вильена отказался от тренировок, Кайо не попадает в заявку, а основу ставят совсем молодого игрока,Сафонов опять в запасе. Что вообще происходит?
Ответить
dabo26
1629364605
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - tgtennis.com
Ответить
Dos_Santos
1629366821
Чертовски глупо. Мне уже стыдно становится болеть за быков, что не новость то рукалицо. Как будто панорама их сочиняет) Та и игра такая же
Ответить
Рубинище
1629377234
Непонятно. возможно личка слишком большая и арендаторы не хотят её полностью покрыть.
Ответить
ksmerdov
1629381728
Гоpячиe сучки xoтят жapкoго тpaxа и гoтoвы на мнoгоe.!!! Здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ----- http://bit.do/divaxa
Ответить
Кузьмич на трибуне
1629392839
Видимо мои подозрения , на тот факт, что на игру Краснодара в этом сезоне можно не обращать внимания вполне обоснованы. Чем это объяснить не знаю. Но из очень интересного проекта сегодня получается болото.Даже обсуждать не вижу смысла.
Ответить
zigbert
1629445858
Больная тема для Краснодара. Вроде бы свой воспитанник и карьера развивалась бурно но затем что то случилось. Психологически надломился парень. А так игрок техничный и забивать умеет.
Ответить
Главные новости
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
7
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
11
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
15
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
12
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
19:38
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
136
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Все новости
Все новости
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
15
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
12
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
2
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
135
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
8
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+