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    Локателли прибыл на медосмотр в «Ювентус»

    Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли близок к переходу в «Ювентус». Он уже прибыл в Турин для прохождения медосмотра.

    Ранее сообщалось, что «Юве» арендует 23-летнего итальянца на два года с обязательством выкупа за 35 миллионов евро.

    Сам игрок подпишет контракт до 2026 года с зарплатой в 3 миллиона за сезон.

    • В прошлом сезоне Локателли провел 34 матча в Серии А, забив 4 гола и сделав 3 ассиста.
    • Его рыночная цена – 35 миллионов евро.

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    Источник: твиттер «Ювентуса»

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