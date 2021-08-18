Локателли прибыл на медосмотр в «Ювентус»

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли близок к переходу в «Ювентус». Он уже прибыл в Турин для прохождения медосмотра.
Ранее сообщалось, что «Юве» арендует 23-летнего итальянца на два года с обязательством выкупа за 35 миллионов евро.
Сам игрок подпишет контракт до 2026 года с зарплатой в 3 миллиона за сезон.
- В прошлом сезоне Локателли провел 34 матча в Серии А, забив 4 гола и сделав 3 ассиста.
- Его рыночная цена – 35 миллионов евро.
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Источник: твиттер «Ювентуса»