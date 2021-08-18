Локателли прибыл на медосмотр в «Ювентус»

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли близок к переходу в «Ювентус». Он уже прибыл в Турин для прохождения медосмотра.

Ранее сообщалось, что «Юве» арендует 23-летнего итальянца на два года с обязательством выкупа за 35 миллионов евро.

Сам игрок подпишет контракт до 2026 года с зарплатой в 3 миллиона за сезон.

В прошлом сезоне Локателли провел 34 матча в Серии А, забив 4 гола и сделав 3 ассиста.

Его рыночная цена – 35 миллионов евро.