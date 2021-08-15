Грилиш – о переходе в «Манчестер Сити»: «Хотел поработать с лучшим тренером мира»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш объяснил свой переход. Дело в не в контрактных условиях.

«Я получил шанс играть в Лиге чемпионов, бороться за трофеи, перенимать опыт у великолепных футболистов. Я также хотел поработать с лучшим тренером мира, который возглавляет «Манчестер Сити». Это был весомый аргумент.

У «Манчестер Сити» огромный потенциал, это лучший английский клуб последнего десятилетия. Я не мог отказать «Манчестер Сити». Уверен, мы можем завоевать множество трофеев вместе», – сказал Грилиш, чьи слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на ВВС.