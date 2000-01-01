Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Грилиш – о переходе в «Манчестер Сити»: «Хотел поработать с лучшим тренером мира»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш объяснил свой переход. Дело в не в контрактных условиях.

    «Я получил шанс играть в Лиге чемпионов, бороться за трофеи, перенимать опыт у великолепных футболистов. Я также хотел поработать с лучшим тренером мира, который возглавляет «Манчестер Сити». Это был весомый аргумент.

    У «Манчестер Сити» огромный потенциал, это лучший английский клуб последнего десятилетия. Я не мог отказать «Манчестер Сити». Уверен, мы можем завоевать множество трофеев вместе», – сказал Грилиш, чьи слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на ВВС.

    • Грилиш – воспитанник «Астон Виллы».
    • За главную команду провел 213 матчей, забил 32 гола и сделал 43 ассиста.
    • Джек стал самым дорогим британским игроком в истории. Он побил рекорд Гарета Бэйла (101 миллион).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:03
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2488

      Derzkiy1 1 час назад

      Один из) Клопп и Пеп топ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1291

      Maxi_7 1 час назад

      Лучший тренер мира выигрывает самый главный трофей - Лигу Чемпионов, а не проигрывает еёв сотый раз своим наигранным годами составом команде, в которой тренер работал 6 месяцев...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88524
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67194
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru