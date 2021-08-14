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    «Сочи» поддержит отмену лимита на легионеров в РПЛ

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко выступил в поддержку возможной отмены лимита на легионеров в чемпионате России.

    «Если лимит на легионеров полностью отменят, будет неплохо. Я уже не раз об этом говорил: чистая конкуренция всегда должна выходить на первый план.

    Понятно, что лучше всего – иметь российских футболистов, которые будут играть и давать результат как клубу, так и сборной. Но для того, чтобы результаты были высокие, между собой должны конкурировать лучшие футболисты.

    Если европеец, который выше классом, готов ехать в РПЛ за меньшие деньги, чем игрок с российским паспортом, то почему это плохо? Он создаст конкуренцию, улучшит игру команды.

    Глядя на него, и российские игроки будут стремиться выходить на новый уровень. Мастеровитый легионер, пусть даже и возрастной, всегда служит примером для молодых игроков.

    Конкуренция – двигатель прогресса. Думаю, от этого выиграют все. В том числе исчезнут завышенные зарплаты игроков.

    «Сочи» поддержит отмену лимита. Но мы это сделаем не для того, чтобы наши игроки перестали играть в клубах. Мы это делаем для того, чтобы в условиях конкуренции лучше раскрывались талантливые российские игроки.

    Конечно, это произойдет не сразу, но конкуренция в любом случае даст свои плоды, и в клубах будет много сильных российских футболистов», – считает Рубашко.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: Sport24

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