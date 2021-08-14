Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сочи» поддержит отмену лимита на легионеров в РПЛ

14 августа 2021, 17:58
5

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко выступил в поддержку возможной отмены лимита на легионеров в чемпионате России.

«Если лимит на легионеров полностью отменят, будет неплохо. Я уже не раз об этом говорил: чистая конкуренция всегда должна выходить на первый план.

Понятно, что лучше всего – иметь российских футболистов, которые будут играть и давать результат как клубу, так и сборной. Но для того, чтобы результаты были высокие, между собой должны конкурировать лучшие футболисты.

Если европеец, который выше классом, готов ехать в РПЛ за меньшие деньги, чем игрок с российским паспортом, то почему это плохо? Он создаст конкуренцию, улучшит игру команды.

Глядя на него, и российские игроки будут стремиться выходить на новый уровень. Мастеровитый легионер, пусть даже и возрастной, всегда служит примером для молодых игроков.

Конкуренция – двигатель прогресса. Думаю, от этого выиграют все. В том числе исчезнут завышенные зарплаты игроков.

«Сочи» поддержит отмену лимита. Но мы это сделаем не для того, чтобы наши игроки перестали играть в клубах. Мы это делаем для того, чтобы в условиях конкуренции лучше раскрывались талантливые российские игроки.

Конечно, это произойдет не сразу, но конкуренция в любом случае даст свои плоды, и в клубах будет много сильных российских футболистов», – считает Рубашко.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Петржела: «Отмена лимита может воскресить российский футбол. Сейчас он на самом дне»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1628959863
Давно этот дурацкий лимит отменять нужно было. Тогда нашим игрочишкам пришлось бы биться за место в составе. А то получают по три ляма евро и ходят пешком по полю.
Ответить
житель СПб
1628960248
Конечно, Сочи за отмену лимита! Своих то подготовленных игроков у команды нет, все только покупки. Вот и хочется покупать дешевле га границей... Создавайте свою школу!
Ответить
sochi-2013
1628963863
Дебилы, ждете, что к нам халки и лавы ломанутся? Только такой же, неконкурентноспособный (что доказали евро кубки), мусор как сейчас будет приезжать за баблом. Что сейчас мешает нашим футболистам выигрывать конкуренцию у нынешних (весьма посредственных) легионеров?
Ответить
Нас Много
1628964765
А не лучше ли отменить легионеров? Поуменьшится количество разных жучков вокруг футбольных клубов, зарабатывающих шальные деньги и опускающие наш футбол к самому днищу. Давайте дадим возможность превратить футбол из бизнеса снова в спорт, принадлежащий народу, а не кучке дельцов-самодуров.
Ответить
ArReal
1628964770
Конечно поддержит! Они и так наш футбол уже развалили своими подарками Зениту в виде 6 очков! Теперь уже можно и добить!
Ответить
Главные новости
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
5
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
7
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
7
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
19:38
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
102
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
4
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
2
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
23
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
8
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+