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    Петржела: «Отмена лимита может воскресить российский футбол. Сейчас он на самом дне»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что возможная отмена лимита на легионеров пойдет на пользу РПЛ.

    «Это отличные новости. Такое решение назревало. Я уже не первый раз говорю, что лимит убивает конкуренцию. Отмена лимита на легионеров может воскресить российский футбол. Сейчас он находится на самом дне.

    Нельзя, чтобы российские болельщики привыкали к постоянным вылетам команд из еврокубков, а происходит именно так. Никого уже не удивишь очередным позорным выступлением на европейской арене.

    Примут ли клубы новую реформу? Если они не враги сами себе, то примут, сомнений нет. Менеджерам будет намного проще формировать трансферную политику, укомплектовывать состав.

    Клубы смогут начать зарабатывать на продажах игроков. Отмена лимита – благо для российского футбола и надежда на светлое будущее», – сказал Петржела.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9455

      NewLife 28 минут назад

      Да, отмена лимита давно назрела. Но этого недостаточно для поднятия нашего футбола из ямы, еще нужно профнепригодный бомжатский РФС расформировать и заменить на команду независимых юристов откуда-нибудь из провинции, только не из Москвы и не из Питера.

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      Рейтинг: +3233

      raritet 41 минуту назад

      До этого все было с точностью до наоборот. Такое ощущение , что высокопоставленные чиновники , принимающие решения понятия не имеют о том, что такое Конкуренция и с чем ее едят. Если весь мир давно уже не ставит такие лимитные рамки, то мы сами себе делаем все во вред. Конечно же - это нужно было сделать давно, а уж для сборной всегда можно наскрести несколько человек, которые будут бегать , а не стоять в оффсайде , ожидая не зная чего. Есть смутное предположение , что набери просто любых футболистов , даже из ФНЛ, но только тех кто не обременен думами о своих миллионных накоплениях , то хуже все равно не будет.

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      Рейтинг: +3559

      Алехсбургер. 1 час назад

      — Вот таковы, вкратце, правила и комбинации карт при игре в покер…
      — Ну, хорошо, я вроде понял! Но! Допустим, мне приходят ДВА ОДНОМАСТНЫХ ТУЗА! Что тогда?!
      — Правилами предусмотрен и этот случай: тебя выводят под руки из казино, крепко бьют, и больше никогда туда не пускают, ибо уж больно удачлив…

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