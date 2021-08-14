Петржела: «Отмена лимита может воскресить российский футбол. Сейчас он на самом дне»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что возможная отмена лимита на легионеров пойдет на пользу РПЛ.

«Это отличные новости. Такое решение назревало. Я уже не первый раз говорю, что лимит убивает конкуренцию. Отмена лимита на легионеров может воскресить российский футбол. Сейчас он находится на самом дне.

Нельзя, чтобы российские болельщики привыкали к постоянным вылетам команд из еврокубков, а происходит именно так. Никого уже не удивишь очередным позорным выступлением на европейской арене.

Примут ли клубы новую реформу? Если они не враги сами себе, то примут, сомнений нет. Менеджерам будет намного проще формировать трансферную политику, укомплектовывать состав.

Клубы смогут начать зарабатывать на продажах игроков. Отмена лимита – благо для российского футбола и надежда на светлое будущее», – сказал Петржела.