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  • Петржела: «Отмена лимита может воскресить российский футбол. Сейчас он на самом дне»

Петржела: «Отмена лимита может воскресить российский футбол. Сейчас он на самом дне»

14 августа 2021, 14:56
13

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что возможная отмена лимита на легионеров пойдет на пользу РПЛ.

«Это отличные новости. Такое решение назревало. Я уже не первый раз говорю, что лимит убивает конкуренцию. Отмена лимита на легионеров может воскресить российский футбол. Сейчас он находится на самом дне.

Нельзя, чтобы российские болельщики привыкали к постоянным вылетам команд из еврокубков, а происходит именно так. Никого уже не удивишь очередным позорным выступлением на европейской арене.

Примут ли клубы новую реформу? Если они не враги сами себе, то примут, сомнений нет. Менеджерам будет намного проще формировать трансферную политику, укомплектовывать состав.

Клубы смогут начать зарабатывать на продажах игроков. Отмена лимита – благо для российского футбола и надежда на светлое будущее», – сказал Петржела.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Петржела Властимил
Комментарии (13)
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Алехсбургер.
1628942399
— Вот таковы, вкратце, правила и комбинации карт при игре в покер… — Ну, хорошо, я вроде понял! Но! Допустим, мне приходят ДВА ОДНОМАСТНЫХ ТУЗА! Что тогда?! — Правилами предусмотрен и этот случай: тебя выводят под руки из казино, крепко бьют, и больше никогда туда не пускают, ибо уж больно удачлив…
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raritet
1628944238
До этого все было с точностью до наоборот. Такое ощущение , что высокопоставленные чиновники , принимающие решения понятия не имеют о том, что такое Конкуренция и с чем ее едят. Если весь мир давно уже не ставит такие лимитные рамки, то мы сами себе делаем все во вред. Конечно же - это нужно было сделать давно, а уж для сборной всегда можно наскрести несколько человек, которые будут бегать , а не стоять в оффсайде , ожидая не зная чего. Есть смутное предположение , что набери просто любых футболистов , даже из ФНЛ, но только тех кто не обременен думами о своих миллионных накоплениях , то хуже все равно не будет.
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NewLife
1628945032
Да, отмена лимита давно назрела. Но этого недостаточно для поднятия нашего футбола из ямы, еще нужно профнепригодный бомжатский РФС расформировать и заменить на команду независимых юристов откуда-нибудь из провинции, только не из Москвы и не из Питера.
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bomilazdeshnii
1628947219
"Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно". Тогда я не понимаю, в чем смысл отмены лимита. Заявка может быть без россиян ВООБЩЕ!?
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Алекс Т
1628949578
Прядкина в отставку ,лига диградирует семимильными шагами
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ruded
1628955220
при отмене лимита, снова появятся команды какого-нибудь иностранного сброда, впервые увидевшие мяч на игре.. Проходили. Но паспортисты, прикидывающиеся столбами на поле, намного больше раздражают.
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житель СПб
1628960088
Хорошо бы! Но не все так просто. Без подъема национального футбола - я имею ввиду не коммерческие команды (к тому же в большинстве живущие на бюджетные деньги), а именно широкие слои спортивного населения, детей, юношей, и т.п. - мы не получим желаемого.
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general.lizyukov
1628963301
И мы снова увидим десять **** на поле в футболках известного клуба ;)
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