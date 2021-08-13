Фукс и Гайч – в заявке ЦСКА на матч с «Ростовом»

ЦСКА опубликовал заявку команды на матч четвертого тура РПЛ против «Ростова».
В состав попали защитник Бруно Фукс и нападающий Адольфо Гайч, которые выступали на Олимпиаде в Токио.
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп;
Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс;
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Эмиль Бохинен, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиeр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Максим Мухин, Иван Обляков;
Нападающие: Адольфо Гайч, Фeдор Чалов, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.
- Матч состоится в субботу в Ростове-на-Дону.
- Начало игры – в 20:00 по московскому времени.
- Встреча пройдет без зрителей.
Источник: Официальный сайт ЦСКА