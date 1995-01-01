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    Фукс и Гайч – в заявке ЦСКА на матч с «Ростовом»

    ЦСКА опубликовал заявку команды на матч четвертого тура РПЛ против «Ростова».

    В состав попали защитник Бруно Фукс и нападающий Адольфо Гайч, которые выступали на Олимпиаде в Токио.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп;

    Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс;

    Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Эмиль Бохинен, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиeр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Максим Мухин, Иван Обляков;

    Нападающие: Адольфо Гайч, Фeдор Чалов, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

    • Матч состоится в субботу в Ростове-на-Дону.
    • Начало игры – в 20:00 по московскому времени.
    • Встреча пройдет без зрителей.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +498

      Arrow10 1 час назад

      Планету раз*бет астероид , если легендарный Фукс удостоит своим появлением в старте.

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