Фукс и Гайч – в заявке ЦСКА на матч с «Ростовом»

ЦСКА опубликовал заявку команды на матч четвертого тура РПЛ против «Ростова».

В состав попали защитник Бруно Фукс и нападающий Адольфо Гайч, которые выступали на Олимпиаде в Токио.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп;

Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс;

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Эмиль Бохинен, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиeр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Максим Мухин, Иван Обляков;

Нападающие: Адольфо Гайч, Фeдор Чалов, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.