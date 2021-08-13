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Фукс и Гайч – в заявке ЦСКА на матч с «Ростовом»

13 августа 2021, 17:22
3

ЦСКА опубликовал заявку команды на матч четвертого тура РПЛ против «Ростова».

В состав попали защитник Бруно Фукс и нападающий Адольфо Гайч, которые выступали на Олимпиаде в Токио.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп;

Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс;

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Эмиль Бохинен, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиeр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Максим Мухин, Иван Обляков;

Нападающие: Адольфо Гайч, Фeдор Чалов, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

  • Матч состоится в субботу в Ростове-на-Дону.
  • Начало игры – в 20:00 по московскому времени.
  • Встреча пройдет без зрителей.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Гайч Адольфо Фукс Бруно
Комментарии (3)
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Arrow10
1628865147
Планету раз*бет астероид , если легендарный Фукс удостоит своим появлением в старте.
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Alex Y
1628875010
Может Гайч начнет забивать
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GM
1628884445
Ну, посмотрим, поставить ли их ГТ в основу или, хотя бы, на замену....
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