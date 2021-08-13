Матч «Ростов» – ЦСКА пройдет при пустых трибунах

Пресс-служба «Ростова» сообщила о том, что матч 4-го тура РПЛ с ЦСКА пройдет без зрителей.

«К сожалению, мы поздно получили эту информацию. Приносим свои извинения каждому болельщику нашего клуба. Хочется поблагодарить вас за то, что несмотря ни на что вы остаeтесь с «Ростовом».

Искренне надеемся, что в скором будущем эпидемиологическая обстановка улучшится и трибуны «Ростов Арены» снова будут принимать зрителей. Всe в наших руках, соблюдайте меры предосторожности и профилактику. Здоровья каждому!» – говорится в сообщении клуба.