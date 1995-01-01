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    Матч «Ростов» – ЦСКА пройдет при пустых трибунах

    Пресс-служба «Ростова» сообщила о том, что матч 4-го тура РПЛ с ЦСКА пройдет без зрителей.

    «К сожалению, мы поздно получили эту информацию. Приносим свои извинения каждому болельщику нашего клуба. Хочется поблагодарить вас за то, что несмотря ни на что вы остаeтесь с «Ростовом».

    Искренне надеемся, что в скором будущем эпидемиологическая обстановка улучшится и трибуны «Ростов Арены» снова будут принимать зрителей. Всe в наших руках, соблюдайте меры предосторожности и профилактику. Здоровья каждому!» – говорится в сообщении клуба.

    • До этого «Ростов» также играл без зрителей с «Динамо» (0:2) и «Зенитом» (2:4).
    • «Ростов» примет ЦСКА завтра, 14 августа.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +46016

      MaxRnD 10 минут назад

      Можно каждый раз не мучиться, а написать одну новость, отчитавшись сразу за целый год :
      Впредь все домашние матчи Ростова теперь будут проходить без зрителей

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