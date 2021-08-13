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  • Федотов: «Сочи» не отрабатывал пенальти на тренировках в нужных объемах»

Федотов: «Сочи» не отрабатывал пенальти на тренировках в нужных объемах»

13 августа 2021, 09:59
4

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, готовилась ли команда к серии послематчевых пенальти с «Партизаном».

«Как объяснить то, что вели и упустили возможность на выход в следующий этап? Повторюсь, надо отдать должное сопернику. Они делали всe возможное, чтобы избежать поражения. Плюс, поддержка трибун. Да и в моменте с пропущенными голами не хватило концентрации.

В таком объeме, как нужно тренировать серию пенальти – мы не отрабатывали на тренировках. Пробили по разу и этим ограничились», – сказал Федотов.

  • «Сочи» дважды сыграл вничью с «Партизаном» (1:1, 2:2), но уступил по пенальти.
  • На групповом этапе Лиге конференций не будет российских команд.

Федотов – об игре с «Партизаном»: «Сочи» был ближе к победе и имел два стопроцентных момента»

Источник: «Чемпионат»
Лига конференций Сочи Партизан Федотов Владимир
Комментарии (4)
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Fusballer
1628838620
Так Сочи не пенальти отрабатывает, а работу с судьями. В Европе не прокатило.
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SMITHI
1628842377
Отрабатывают в матчах против зыныта. Ахха
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Январь 59
1628844857
Пенальти отрабатывают не на тренировках а после тренировок, когда сил на удар уже не осталось. Толку отрабатывать на легком ходу, когда и мозги работают и ноги бегут? После тренировок и отрабатывать в споре на деньги. Ставит игрок и ставит вратарь. Если забил больше 8ми из десяти, игроку дениньги , если восемь - расход, если меньше восьми деньги вратарю и ставки не по сто рублей а по 10 т.р.
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Zubo
1628848848
Возникает вопрос , а почему?
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