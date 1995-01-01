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    Федотов: «Сочи» не отрабатывал пенальти на тренировках в нужных объемах»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, готовилась ли команда к серии послематчевых пенальти с «Партизаном».

    «Как объяснить то, что вели и упустили возможность на выход в следующий этап? Повторюсь, надо отдать должное сопернику. Они делали всe возможное, чтобы избежать поражения. Плюс, поддержка трибун. Да и в моменте с пропущенными голами не хватило концентрации.

    В таком объeме, как нужно тренировать серию пенальти – мы не отрабатывали на тренировках. Пробили по разу и этим ограничились», – сказал Федотов.

    • «Сочи» дважды сыграл вничью с «Партизаном» (1:1, 2:2), но уступил по пенальти.
    • На групповом этапе Лиге конференций не будет российских команд.

    Федотов – об игре с «Партизаном»: «Сочи» был ближе к победе и имел два стопроцентных момента»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8228

      Cleaner 21 минуту назад

      Кто там НАХВАЛИВАЛ Федотова??? Он даже пенальти перед играми в Еврокубке не отрабатывал!!! А судя по игре не тренировал вообще ничего. Вышли на поле, побегали - и домой. Вот и вся тренировка...(

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      Рейтинг: +6382

      Fusballer 37 минут назад

      Так Сочи не пенальти отрабатывает, а работу с судьями. В Европе не прокатило.

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