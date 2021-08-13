Федотов: «Сочи» не отрабатывал пенальти на тренировках в нужных объемах»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, готовилась ли команда к серии послематчевых пенальти с «Партизаном».

«Как объяснить то, что вели и упустили возможность на выход в следующий этап? Повторюсь, надо отдать должное сопернику. Они делали всe возможное, чтобы избежать поражения. Плюс, поддержка трибун. Да и в моменте с пропущенными голами не хватило концентрации.

В таком объeме, как нужно тренировать серию пенальти – мы не отрабатывали на тренировках. Пробили по разу и этим ограничились», – сказал Федотов.

«Сочи» дважды сыграл вничью с «Партизаном» (1:1, 2:2), но уступил по пенальти.

На групповом этапе Лиге конференций не будет российских команд.

Федотов – об игре с «Партизаном»: «Сочи» был ближе к победе и имел два стопроцентных момента»