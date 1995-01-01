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    Федотов – об игре с «Партизаном»: «Сочи» был ближе к победе и имел два стопроцентных момента»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Партизана» в 3-м отборочном раунде Лиги конференций.

    «Я бы отметил футбольную атмосферу на стадионе. По чему мы так сильно скучаем — поддержка зрителей. Нам она тоже была необходима.

    Думаю, команды показали хороший, остроатакующий футбол с равными шансами. Инициатива переходила от одних к другим, мы вели два раза в счeте.

    Потеря концентрации при стандарте не позволила нам пройти в следующий раунд соревнований. И если брать дополнительное время, мы были ближе и имели два стопроцентных момента. Нужно отдать должное сопернику, который спас свои ворота от неминуемых голов», – сказал Федотов.

    • «Сочи» дважды сыграл вничью с «Партизаном» (1:1, 2:2), но уступил по пенальти.
    • На групповом этапе Лиге конференций не будет российских команд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии15
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      Рейтинг: +8228

      Cleaner 4 минуты назад

      БЛА-БЛА-БЛА после игры...
      Партизан доказал, кто сильнее не на словах, а на поле. А моменты Сочи может засунуть себе в Фишт.

      0
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      Рейтинг: +3356

      sobaka120982 15 минут назад

      Хочу поблагодарить главного тренера Федотова! К нему вопрос нет, сделал максимум с теми кем располагает,впрочем и к команде нет вопросов, играют на максимуме и в принципе показывают не плохую игру.если проводить параллели то рубин ни о чем а Сочи очень достойно выступил, ну хоть будет опыт.

      1
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      Рейтинг: +1194

      R_a_i_n > sobaka120982 4 минуты назад

      Короче все обосрались, но Сочи обосрался красиво. Так что-ли??

      0
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      Рейтинг: +20022

      vladimir-7 32 минуты назад

      Все тренеры заявляют после матча, что мы контролировали игру,
      моментов забить гол у нас было больше, судья был на стороне
      нашего соперника, отменив гол, забитый, якобы, из вне игры и не дал пенальти в их ворота на 90-й минуте, т.к. нашего нападающего
      завалили в центре поля, а он мог выйти один на один с их вратарем. Говорил же, что Партизан на фу-фу не возьмешь.

      0
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      Рейтинг: +6382

      Fusballer 44 минуты назад

      Сочи имел моменты, в итоге Партизан поимел Сочи.

      1
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      Рейтинг: +8743

      alp 1 час назад

      Сочи ты дура.

      0
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      Рейтинг: +9998

      Литейный4 1 час назад

      Играть надо от свистка до свистка. Получать на 90 минуте голешник и в итоге профукать это жесть. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +8228

      Cleaner > Литейный4 2 минуты назад

      То ли дело Зенит - проигрывает в Еврокубках с первой до последней минуты!!!...)))
      И никакой жести. Гыгыгы.

      0
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      Рейтинг: +732

      амани 1 час назад

      результат на табло

      0
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      Рейтинг: +1194

      R_a_i_n 1 час назад

      Раз два 100% момента, где голы?? Значит не 100 % были??

      0
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      Рейтинг: +801

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      У партизан на футболках была кириллица, а сочинцев латиница. Делайте выводы: кто прогибается под Запад.

      2
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      Рейтинг: +12394

      paracetamol 1 час назад

      Ты почему, Вова, заменил опытных игроков пацанами? Головокружение от успехов после забитого гола? Так что пеняй на себя в первую очередь!

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