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  • Федотов – об игре с «Партизаном»: «Сочи» был ближе к победе и имел два стопроцентных момента»

Федотов – об игре с «Партизаном»: «Сочи» был ближе к победе и имел два стопроцентных момента»

13 августа 2021, 08:58
22

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Партизана» в 3-м отборочном раунде Лиги конференций.

«Я бы отметил футбольную атмосферу на стадионе. По чему мы так сильно скучаем — поддержка зрителей. Нам она тоже была необходима.

Думаю, команды показали хороший, остроатакующий футбол с равными шансами. Инициатива переходила от одних к другим, мы вели два раза в счeте.

Потеря концентрации при стандарте не позволила нам пройти в следующий раунд соревнований. И если брать дополнительное время, мы были ближе и имели два стопроцентных момента. Нужно отдать должное сопернику, который спас свои ворота от неминуемых голов», – сказал Федотов.

  • «Сочи» дважды сыграл вничью с «Партизаном» (1:1, 2:2), но уступил по пенальти.
  • На групповом этапе Лиге конференций не будет российских команд.

Источник: «Чемпионат»
Лига конференций Сочи Партизан Федотов Владимир
Комментарии (22)
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jek718875
1628834928
Сказано всё по делу...
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RJM555
1628835106
вот вам пож. уровень нашего футбола....
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paracetamol
1628835699
Ты почему, Вова, заменил опытных игроков пацанами? Головокружение от успехов после забитого гола? Так что пеняй на себя в первую очередь!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1628836696
У партизан на футболках была кириллица, а сочинцев латиница. Делайте выводы: кто прогибается под Запад.
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Fusballer
1628838139
Сочи имел моменты, в итоге Партизан поимел Сочи.
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vladimir-7
1628838887
Все тренеры заявляют после матча, что мы контролировали игру, моментов забить гол у нас было больше, судья был на стороне нашего соперника, отменив гол, забитый, якобы, из вне игры и не дал пенальти в их ворота на 90-й минуте, т.к. нашего нападающего завалили в центре поля, а он мог выйти один на один с их вратарем. Говорил же, что Партизан на фу-фу не возьмешь.
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sobaka120982
1628839909
Хочу поблагодарить главного тренера Федотова! К нему вопрос нет, сделал максимум с теми кем располагает,впрочем и к команде нет вопросов, играют на максимуме и в принципе показывают не плохую игру.если проводить параллели то рубин ни о чем а Сочи очень достойно выступил, ну хоть будет опыт.
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ALEX ML
1628842582
Тащили за уши этот газпромовский недоклуб и обосрались. Это недоразумение больше не пускать выше 10 места
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Январь 59
1628843857
Позвольте задать вопрос, а при определении победителя учитывают опасные моменты, или только голы считают?
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ySS
1628866669
К филиалу претензий нет. Старались, играли, не повезло, но так бывает.
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