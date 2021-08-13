Федотов – об игре с «Партизаном»: «Сочи» был ближе к победе и имел два стопроцентных момента»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Партизана» в 3-м отборочном раунде Лиги конференций.

«Я бы отметил футбольную атмосферу на стадионе. По чему мы так сильно скучаем — поддержка зрителей. Нам она тоже была необходима.

Думаю, команды показали хороший, остроатакующий футбол с равными шансами. Инициатива переходила от одних к другим, мы вели два раза в счeте.

Потеря концентрации при стандарте не позволила нам пройти в следующий раунд соревнований. И если брать дополнительное время, мы были ближе и имели два стопроцентных момента. Нужно отдать должное сопернику, который спас свои ворота от неминуемых голов», – сказал Федотов.