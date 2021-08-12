Лукаку: «Рад возможности вернуться и помочь «Челси» выиграть новые трофеи»

Новичок «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал свое возвращение в лондонский клуб.

«Я рад вернуться в клуб после проделанного длинного пути. Все знают, что наши отношения с «Челси» много значат для меня. Я поддерживаю команду с детства и радуюсь возможности вернуться сюда и помочь выиграть новые трофеи.

Развитие клуба идеально соответствует моим амбициям, учитывая, что мне 28 лет и я только что выиграл чемпионат Италии. Этот шанс предоставился мне в идеальный момент. Надеюсь, нас ждет большой совместный успех.

После того, как я покинул «Челси», у меня было много взлетов и падений, но благодаря этому я стал сильнее. Задача – помочь «Челси» выиграть новые трофеи. Жду не дождусь начала сезона», – сказал бельгиец.