El Mundo: «Барселона» должна выплатить Месси 39 миллионов за лояльность

«Барселона» имеет задолженность перед бывшим нападающим Лионелем Месси.
По информации El Mundo, аргентинцу, несмотря на истечение контракта с клубом, полагается бонус за лояльность в размере 39 миллионов евро.
Каталонцы просрочили выплату почти на месяц – в соглашении датой транша названо 15 июля.
Источник: El Mundo
Ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты – 330 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимает второе место в Испании.