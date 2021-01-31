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    El Mundo: «Барселона» должна выплатить Месси 39 миллионов за лояльность

    «Барселона» имеет задолженность перед бывшим нападающим Лионелем Месси.

    По информации El Mundo, аргентинцу, несмотря на истечение контракта с клубом, полагается бонус за лояльность в размере 39 миллионов евро.

    Каталонцы просрочили выплату почти на месяц – в соглашении датой транша названо 15 июля.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • Во вторник форвард заключил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • Он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Лиги 1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Mundo

    Ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты – 330 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимает второе место в Испании.

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1592

      CSKA471 9 минут назад

      У него сейф не лопнет уже???хочется вспомнить мультфильм Золотая антилопа: утонет же человек в бабале

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      Рейтинг: +45

      ilmars 55 минут назад

      а, так барса, еще и должна осталась))))

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      Рейтинг: +13876

      Garrincha58 1 час назад

      для меня загадка какая то лояльность потом Барса каждый год улучшала контракт Месси,а ведь с сезона 14-15гг они не разу не выигрывали ЛЧ тогда за что поднимать зарплату игроку только лишь за лояльность но за это не дают титулов и кубков

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      Рейтинг: +3093

      neveldomha 1 час назад

      Надо было в прошлом году расставаться с золотомяченным. Все шло к тому, что он рано или очень рано уйдет из клуба. Была возможность прилично рассчитаться по всем долгам с его продажи. Такого ущерба клубу, который причинил Бартомеу пожалуй и ковид не причинил. Хотя и Лапорта тоже лажанул в зимнее трансферное окно.

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      Рейтинг: +8136

      Cleaner 2 часа назад

      Я ТОЖЕ лоялен Барселоне!!!

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      Рейтинг: +37

      chezzz > Cleaner 2 часа назад

      Решил окончательно вогнать в долги Барсу?)

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