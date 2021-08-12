El Mundo: «Барселона» должна выплатить Месси 39 миллионов за лояльность

«Барселона» имеет задолженность перед бывшим нападающим Лионелем Месси.

По информации El Mundo, аргентинцу, несмотря на истечение контракта с клубом, полагается бонус за лояльность в размере 39 миллионов евро.

Каталонцы просрочили выплату почти на месяц – в соглашении датой транша названо 15 июля.