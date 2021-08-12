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  • El Mundo: «Барселона» должна выплатить Месси 39 миллионов за лояльность

El Mundo: «Барселона» должна выплатить Месси 39 миллионов за лояльность

12 августа 2021, 10:43
8

«Барселона» имеет задолженность перед бывшим нападающим Лионелем Месси.

По информации El Mundo, аргентинцу, несмотря на истечение контракта с клубом, полагается бонус за лояльность в размере 39 миллионов евро.

Каталонцы просрочили выплату почти на месяц – в соглашении датой транша названо 15 июля.

  • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
  • Во вторник форвард заключил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
  • Он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Лиги 1.

Источник: El Mundo

Ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты – 330 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимает второе место в Испании.

Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (8)
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neveldomha
1628757533
Надо было в прошлом году расставаться с золотомяченным. Все шло к тому, что он рано или очень рано уйдет из клуба. Была возможность прилично рассчитаться по всем долгам с его продажи. Такого ущерба клубу, который причинил Бартомеу пожалуй и ковид не причинил. Хотя и Лапорта тоже лажанул в зимнее трансферное окно.
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Garrincha58
1628760077
для меня загадка какая то лояльность потом Барса каждый год улучшала контракт Месси,а ведь с сезона 14-15гг они не разу не выигрывали ЛЧ тогда за что поднимать зарплату игроку только лишь за лояльность но за это не дают титулов и кубков
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ilmars
1628760595
а, так барса, еще и должна осталась))))
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CSKA471
1628763337
У него сейф не лопнет уже???хочется вспомнить мультфильм Золотая антилопа: утонет же человек в бабале
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portero
1628768826
Бред ему платили больше 100 лямов в год пять лет и он ничего не выиграл, после того как ушли Иньеста и Хави??? Откат наверное исправно платит в этом лояльность...
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Soccerdealer63
1628798778
Робин Гуд и Стёпка Разин нервно курят в стороне: Барсу полностью ограбил, ПСЖ теперь в огне!)))
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