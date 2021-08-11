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    Le Parisien: Месси – самый высокооплачиваемый игрок в истории Лиги 1. Он будет получать 41 миллион

    Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий Лионель Месси в «ПСЖ».

    По информации Le Parisien, 34-летний аргентинец будет получать 41 миллион евро в год после уплаты налогов. Он станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Лиги 1.

    Месси опередит по этому показателю одноклубника Неймара, который зарабатывает около 37 миллионов евро за сезон.

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    Источник: Le Parisien

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    11.08.2021 23:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      RusUltras 26 минут назад

      понятно, почему Мбаппе недоволен. По факту он сейчас главная ударная сила в мировом футболе

      0
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      Рейтинг: +618

      Alex Y 51 минуту назад

      И это в 34 года, хорошечно)

      0
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