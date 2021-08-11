Le Parisien: Месси – самый высокооплачиваемый игрок в истории Лиги 1. Он будет получать 41 миллион

понятно, почему Мбаппе недоволен. По факту он сейчас главная ударная сила в мировом футболе
Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий Лионель Месси в «ПСЖ».
По информации Le Parisien, 34-летний аргентинец будет получать 41 миллион евро в год после уплаты налогов. Он станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Лиги 1.
Месси опередит по этому показателю одноклубника Неймара, который зарабатывает около 37 миллионов евро за сезон.
- Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.
- Он всю карьеру провел в «Барселоне».