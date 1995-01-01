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    Игрок «Нижнего Новгорода» Гоцук: «Кержаков говорит немного, но умело»

    Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук поделился впечатлениями от работы с главным тренером Александром Кержаковым. Это его дебютный сезон в РПЛ.

    – Перед выходом на поле Кержаков произнес какие-то яркие слова, которые помогли настроиться на последний матч со «Спартаком»?

    – Александр Анатольевич говорит немного, но умело. Конкретные слова я оставлю внутри нашей команды.

    • Гоцук на прошлой неделе забил «Спартаку» (2:1).
    • «Нижний Новгород» – лучший в истории РПЛ дебютант по очкам, набранным после 3 туров.
    • Следующий соперник – «Уфа» (14 августа).

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    Источник: «Матч ТВ»

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