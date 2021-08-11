Игрок «Нижнего Новгорода» Гоцук: «Кержаков говорит немного, но умело»

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук поделился впечатлениями от работы с главным тренером Александром Кержаковым. Это его дебютный сезон в РПЛ.

– Перед выходом на поле Кержаков произнес какие-то яркие слова, которые помогли настроиться на последний матч со «Спартаком»?

– Александр Анатольевич говорит немного, но умело. Конкретные слова я оставлю внутри нашей команды.