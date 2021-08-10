Мостовой: «Я всегда открыт для предложений из «Спартака», в том числе на пост спортивного директора»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил готовность занять пост спортивного директора московского клуба.
«Уход Дмитрия Попова из «Спартака» – не такое уж и значимое событие для клуба. Половина людей вообще не знали, кто он и какие функции выполнял.
Другое дело – Сергей Родионов. Он уходил – никто и слова не сказал. А здесь что-то раздули, скандал надумали. Смешно вообще.
Что касается меня, то я всегда открыт для предложений из «Спартака». В том числе и на должность спортивного директора.
Мой телефон всегда включен, мой номер знают абсолютно все. Но, честно говоря, мне в это не особо верится: за эти годы, как я ушел из футбола, никто так и не обратился.
Поэтому я уже на это и не рассчитываю. Но для предложений открыт, конечно», – сказал Мостовой.
- Попов 4 августа объявил об уходе с поста спортивного директора «Спартака».
- Будучи футболистом, Мостовой выступал за столичный клуб с 1987 по 1991 год.