Мостовой: «Я всегда открыт для предложений из «Спартака», в том числе на пост спортивного директора»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил готовность занять пост спортивного директора московского клуба.

«Уход Дмитрия Попова из «Спартака» – не такое уж и значимое событие для клуба. Половина людей вообще не знали, кто он и какие функции выполнял.

Другое дело – Сергей Родионов. Он уходил – никто и слова не сказал. А здесь что-то раздули, скандал надумали. Смешно вообще.

Что касается меня, то я всегда открыт для предложений из «Спартака». В том числе и на должность спортивного директора.

Мой телефон всегда включен, мой номер знают абсолютно все. Но, честно говоря, мне в это не особо верится: за эти годы, как я ушел из футбола, никто так и не обратился.

Поэтому я уже на это и не рассчитываю. Но для предложений открыт, конечно», – сказал Мостовой.