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    Мостовой: «Я всегда открыт для предложений из «Спартака», в том числе на пост спортивного директора»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил готовность занять пост спортивного директора московского клуба.

    «Уход Дмитрия Попова из «Спартака» – не такое уж и значимое событие для клуба. Половина людей вообще не знали, кто он и какие функции выполнял.

    Другое дело – Сергей Родионов. Он уходил – никто и слова не сказал. А здесь что-то раздули, скандал надумали. Смешно вообще.

    Что касается меня, то я всегда открыт для предложений из «Спартака». В том числе и на должность спортивного директора.

    Мой телефон всегда включен, мой номер знают абсолютно все. Но, честно говоря, мне в это не особо верится: за эти годы, как я ушел из футбола, никто так и не обратился.

    Поэтому я уже на это и не рассчитываю. Но для предложений открыт, конечно», – сказал Мостовой.

    • Попов 4 августа объявил об уходе с поста спортивного директора «Спартака».
    • Будучи футболистом, Мостовой выступал за столичный клуб с 1987 по 1991 год.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1417

      tarasofka 1 час назад

      показалось.. мля, не нагнетайте так, пишите сразу, что долб*** тарасофский, а не нормальный игрок.

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