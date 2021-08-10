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  • Мостовой: «Я всегда открыт для предложений из «Спартака», в том числе на пост спортивного директора»

Мостовой: «Я всегда открыт для предложений из «Спартака», в том числе на пост спортивного директора»

10 августа 2021, 07:28
26

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил готовность занять пост спортивного директора московского клуба.

«Уход Дмитрия Попова из «Спартака» – не такое уж и значимое событие для клуба. Половина людей вообще не знали, кто он и какие функции выполнял.

Другое дело – Сергей Родионов. Он уходил – никто и слова не сказал. А здесь что-то раздули, скандал надумали. Смешно вообще.

Что касается меня, то я всегда открыт для предложений из «Спартака». В том числе и на должность спортивного директора.

Мой телефон всегда включен, мой номер знают абсолютно все. Но, честно говоря, мне в это не особо верится: за эти годы, как я ушел из футбола, никто так и не обратился.

Поэтому я уже на это и не рассчитываю. Но для предложений открыт, конечно», – сказал Мостовой.

  • Попов 4 августа объявил об уходе с поста спортивного директора «Спартака».
  • Будучи футболистом, Мостовой выступал за столичный клуб с 1987 по 1991 год.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (26)
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oyabun
1628570129
Еще один претендент на освоение денег Лукойла? Мой телефон тоже всегда включен.. )))
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Garrincha58
1628572282
какой из тебя спорт.директор
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filosof sparty
1628573748
Кому ты нужен!?))))
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vladimir-7
1628575275
Мостовой, тебя Зарема забракует, потому, что у тебя волосы жирные и длинные, да и пробор не такой и не там.
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Solist345345
1628575340
Да кому ты нахрен сдался.
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JTherry
1628578196
а специфику работы спортивного директора знает Мостовой или работал уже им когда-нибудь в прошлом...? резюме слишком короткое после ухода из большого футбола...
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dim29
1628583733
Царь в своём репертуаре,уже сколько лет просится !!! Не,ну а чем чёрт не шутит,футболист он был очень даже хороший,просто мне кажется,что в Спартаке кого не посади на любую должность-один хрен бессмыслено пока там дядя Лёня рулит,а тут ещё и Зарема начала,короче треш,вобщем всё едино кто там будет,чем всё закончится мы уже все знаем!!!
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Старикан
1628587598
По его логике спортивным директором может стать любой бывший футболист...да же без специального образования... Хотя, наверное, причина только в том, что сидит Саша на мели!
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серега кашин
1628597160
твое дело трепаться попусту на матче
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Hektor 84
1628761863
То то Мостовой постоянно пытается ущипнуть Спартак. Напрашивается на работу. А образование и опыт работы имеется?
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