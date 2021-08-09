Лукаку прошел медосмотр для «Челси». Он отправится в Лондон на этой неделе

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку продолжит карьеру в «Челси».
По информации журналиста Фабрицио Романо, 28-летний форвард прошел медосмотр для лондонского клуба в миланской клинике Columbus. Он отправится в Лондон на этой неделе.
Официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни. Сумма трансфера составит 115 миллионов евро.
- Сам футболист будет зарабатывать в лондонском клубе 12 миллионов евро в год после вычета налогов.
- В прошлом сезоне бельгиец забил 30 голов и сделал 10 ассистов в 44 матчах.
- Лукаку уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год.
Источник: твиттер Фабрицио Романо