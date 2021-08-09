Лукаку прошел медосмотр для «Челси». Он отправится в Лондон на этой неделе

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку продолжит карьеру в «Челси».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 28-летний форвард прошел медосмотр для лондонского клуба в миланской клинике Columbus. Он отправится в Лондон на этой неделе.

Официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни. Сумма трансфера составит 115 миллионов евро.