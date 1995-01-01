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    Лукаку прошел медосмотр для «Челси». Он отправится в Лондон на этой неделе

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку продолжит карьеру в «Челси».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 28-летний форвард прошел медосмотр для лондонского клуба в миланской клинике Columbus. Он отправится в Лондон на этой неделе.

    Официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни. Сумма трансфера составит 115 миллионов евро.

    • Сам футболист будет зарабатывать в лондонском клубе 12 миллионов евро в год после вычета налогов.
    • В прошлом сезоне бельгиец забил 30 голов и сделал 10 ассистов в 44 матчах.
    • Лукаку уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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