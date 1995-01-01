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    Гендиректор «Ахмата» – о Кукуяне и VAR в матче с «Рубином»: «Отдали почку ради турнирных амбиций соседа по палате»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

    • Встречу обслуживал Павел Кукуян.
    • На 55-й минуте он удалил вратаря грозненской команды Гиорги Шелию за фол последней надежды.
    • После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

    «Основная проблема медицины – это врачи низкой квалификации. Проблема нашего футбола ровно та же. Вчера наш главный хирург — фанатичный подслеповатый любитель своего дела, мастер постановки приблизительных диагнозов по методике «плюс/минус», и удалeнный консилиум врачей решили резать.

    Итог: отдали почку ради турнирных амбиций соседа по палате. Хорошо орган парный, жить будем. Академики от медицины всe больше наблюдают и не вмешиваются, тактично советуют не нервничать и прикладывать к ране Plantago.

    Мы не нервничаем, следуем советам «светил» и с нетерпением ждeм, когда в VIP-палате кому-то понадобится печень, тогда донора «из своих» придeтся принести в безвозвратную жертву. Вот тогда начнeтся… крики, суицидальный шантаж неприкасаемых, попытки выпрыгнуть в окно, но шаги маниакального хирурга всe ближе.

    Ждeм, а пока просто остаeтся сказать: «Ку-ку, VAR?» – сказал Айдамиров.

    Талалаев: «Видимо, кто-то свыше решил, что «Рубину» эта победа нужнее. Лучшей была связка Кукуян – Кварацхелия»

    Тренер «Ахмата»: «Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами – полный ноль!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:02
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1933

      Play 11 минут назад

      Какие турнирные амбиции решаются в третьем туре? что ты несёшь?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7892

      Cleaner 38 минут назад

      Это в трезвом уме сказано???

      2
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      ...
      Рейтинг: +957

      sерж > Cleaner 19 минут назад

      тот же вопрос

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +993

      Enter2006 1 час назад

      "Мы не нервничаем" - А-ХААА-ХАА-ХАААААА! ))) https://youtu.be/3zMQKgor8_M

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