Гендиректор «Ахмата» – о Кукуяне и VAR в матче с «Рубином»: «Отдали почку ради турнирных амбиций соседа по палате»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

Встречу обслуживал Павел Кукуян .

. На 55-й минуте он удалил вратаря грозненской команды Гиорги Шелию за фол последней надежды.

за фол последней надежды. После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

«Основная проблема медицины – это врачи низкой квалификации. Проблема нашего футбола ровно та же. Вчера наш главный хирург — фанатичный подслеповатый любитель своего дела, мастер постановки приблизительных диагнозов по методике «плюс/минус», и удалeнный консилиум врачей решили резать.

Итог: отдали почку ради турнирных амбиций соседа по палате. Хорошо орган парный, жить будем. Академики от медицины всe больше наблюдают и не вмешиваются, тактично советуют не нервничать и прикладывать к ране Plantago.

Мы не нервничаем, следуем советам «светил» и с нетерпением ждeм, когда в VIP-палате кому-то понадобится печень, тогда донора «из своих» придeтся принести в безвозвратную жертву. Вот тогда начнeтся… крики, суицидальный шантаж неприкасаемых, попытки выпрыгнуть в окно, но шаги маниакального хирурга всe ближе.

Ждeм, а пока просто остаeтся сказать: «Ку-ку, VAR?» – сказал Айдамиров.

Талалаев: «Видимо, кто-то свыше решил, что «Рубину» эта победа нужнее. Лучшей была связка Кукуян – Кварацхелия»

Тренер «Ахмата»: «Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами – полный ноль!»