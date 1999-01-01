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    Лунев – об изучении немецкого языка с Тимощуком: «Не скажу, что помогает, но интересно»

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал, как ему дается изучение немецкого языка.

    – Языковой барьер – он пока существует, но благо, знаю английский. Да, скорее, плохо, чем хорошо, однако свой плюс в коммуникации с ребятами и тренерами это все равно дает.

    – Анатолий Тимощук рассказал, что тренирует вас в изучении немецкого – присылает сообщения и фразы именно на этом языке.

    – Периодически так и происходит. А я могу попрактиковать с ним изученное.

    – Помогает?

    – Мы в процессе. Не скажу, что прям помогает, но интересно!

    • Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» месяц назад.
    • Голкипер сменил команду на правах свободного агента.
    • Его контракт с немецким клубом рассчитан на 2 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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