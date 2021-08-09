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  • Лунев – об изучении немецкого языка с Тимощуком: «Не скажу, что помогает, но интересно»

Лунев – об изучении немецкого языка с Тимощуком: «Не скажу, что помогает, но интересно»

9 августа 2021, 09:36
3

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал, как ему дается изучение немецкого языка.

– Языковой барьер – он пока существует, но благо, знаю английский. Да, скорее, плохо, чем хорошо, однако свой плюс в коммуникации с ребятами и тренерами это все равно дает.

– Анатолий Тимощук рассказал, что тренирует вас в изучении немецкого – присылает сообщения и фразы именно на этом языке.

– Периодически так и происходит. А я могу попрактиковать с ним изученное.

– Помогает?

– Мы в процессе. Не скажу, что прям помогает, но интересно!

  • Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» месяц назад.
  • Голкипер сменил команду на правах свободного агента.
  • Его контракт с немецким клубом рассчитан на 2 года.

Лунев: «Дзюба перед моим трансфером в «Байер» сказал: «Хорош уже, давай подписывай с «Зенитом» и к нам»

Лунев: «Квартира и машина в «Байере» – за свой счет»

Источник: «Матч ТВ»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Байер Зенит Тимощук Анатолий Лунев Андрей
Комментарии (3)
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Soccerdealer63
1628507487
Опять у нашего очередного игрока за кордоном "языковой барьер"! Похоже.... с футболом всё в порядке?)))
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serglider
1628526820
Нееее... Он сказал следущее, - Нихрена не понятно... но очень интересно)))
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portero
1628537421
а учителю заплатить за индивидуальные уроки, это дорого???
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