Лунев – об изучении немецкого языка с Тимощуком: «Не скажу, что помогает, но интересно»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал, как ему дается изучение немецкого языка.

– Языковой барьер – он пока существует, но благо, знаю английский. Да, скорее, плохо, чем хорошо, однако свой плюс в коммуникации с ребятами и тренерами это все равно дает.

– Анатолий Тимощук рассказал, что тренирует вас в изучении немецкого – присылает сообщения и фразы именно на этом языке.

– Периодически так и происходит. А я могу попрактиковать с ним изученное.

– Помогает?

– Мы в процессе. Не скажу, что прям помогает, но интересно!

Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» месяц назад.

Голкипер сменил команду на правах свободного агента.

Его контракт с немецким клубом рассчитан на 2 года.

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