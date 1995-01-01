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    ESPN: Месси согласовал контракт с «ПСЖ». Сегодня он полетит в Париж

    Нападающий Лионель Месси близок к переходу в «ПСЖ».

    По информации ESPN, аргентинский форвард согласовал условия личного контракта с французским клубом. Сегодня он полетит в Париж, где пройдет медосмотр.

    Контракт будет подписан по схеме «2+1».

    • Месси ранее ушел из «Барселоны», за которую выступал 17 лет.
    • «ПСЖ» планирует презентовать аргентинца на следующей неделе. Клуб будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2460

      Derzkiy1 2 часа назад

      Худший трансфер что видел

      0
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      ...
      Рейтинг: -675

      СуперПАВ9 > Derzkiy1 1 час назад

      Худший это ты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2693

      Питерский князь 2 часа назад

      Надо было к нам.
      =)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1436

      koli4ka 2 часа назад

      после уходов из Барселоны Неймара, Суареса, Видаля, Ракитича,а теперь и Месси в ближайших 2-3 года в Лиге Чемпионов только выход из группы будет удачей,а дальше потопчут её ВСЕ,кому будет не лень,печально однако...

      4
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      Рейтинг: +152

      jek718875 2 часа назад

      Придётся болеть за ПСЖ, но сначала за СПАРТАК

      2
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      Рейтинг: +11093

      DeStar 3 часа назад

      эх:( беда(

      1
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      Рейтинг: -675

      СуперПАВ9 > DeStar 1 час назад

      Скора ваша лол лига загнется

      2
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      Рейтинг: +1970

      andrej-lucevich 3 часа назад

      Удачи и успехов в новом клубе !!!

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