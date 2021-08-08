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  • ESPN: Месси согласовал контракт с «ПСЖ». Сегодня он полетит в Париж

ESPN: Месси согласовал контракт с «ПСЖ». Сегодня он полетит в Париж

8 августа 2021, 15:51
9

Нападающий Лионель Месси близок к переходу в «ПСЖ».

По информации ESPN, аргентинский форвард согласовал условия личного контракта с французским клубом. Сегодня он полетит в Париж, где пройдет медосмотр.

Контракт будет подписан по схеме «2+1».

  • Месси ранее ушел из «Барселоны», за которую выступал 17 лет.
  • «ПСЖ» планирует презентовать аргентинца на следующей неделе. Клуб будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

Лапорта: «Месси перейдет в «ПСЖ»

Брат владельца «ПСЖ»: «Переговоры с Месси официально завершены»

«ПСЖ» собирается презентовать Месси во вторник на Эйфелевой башне

Источник: ESPN
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (9)
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andrej-lucevich
1628427365
Удачи и успехов в новом клубе !!!
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DeStar
1628428165
эх:( беда(
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jek718875
1628428309
Придётся болеть за ПСЖ, но сначала за СПАРТАК
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koli4ka
1628428430
после уходов из Барселоны Неймара, Суареса, Видаля, Ракитича,а теперь и Месси в ближайших 2-3 года в Лиге Чемпионов только выход из группы будет удачей,а дальше потопчут её ВСЕ,кому будет не лень,печально однако...
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Derzkiy1
1628430138
Худший трансфер что видел
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сасас
1628441553
Всё равно помойке ПыСыЖэ ничего ни светит, даже если ещё и Ронанду придёт
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сасас
1628441630
А Месси решил бабла под старость срубить легкого.
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Alex Flash
1628453068
Во Франции на фэйрплей клали с высокой колокольни. Лео поиграл бы еще пару лет и под аплодисменты попрощался с командой, Которая его открыла и подняла на самый высокий уровень. Но испанские буквоеды решили положить "дик" на счастливый хэппи енд
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Enter2006
1628510014
Ну что так то, на тебя Шпалыч так расчитывал..
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