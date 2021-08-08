ESPN: Месси согласовал контракт с «ПСЖ». Сегодня он полетит в Париж

Нападающий Лионель Месси близок к переходу в «ПСЖ».
По информации ESPN, аргентинский форвард согласовал условия личного контракта с французским клубом. Сегодня он полетит в Париж, где пройдет медосмотр.
Контракт будет подписан по схеме «2+1».
- Месси ранее ушел из «Барселоны», за которую выступал 17 лет.
- «ПСЖ» планирует презентовать аргентинца на следующей неделе. Клуб будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
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Источник: ESPN