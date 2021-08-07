Брат владельца «ПСЖ»: «Переговоры с Месси официально завершены»

Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамада Аль-Тани, сообщил о завершении переговоров с бывшим нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
«Переговоры официально завершены. Объявлено будет позже», – написал Аль-Тани в твиттере, добавив хэштеги #Месси и #«ПСЖ».
Ранее стало известно, что парижане будут платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
- Аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».
- Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.
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Источник: Твиттер Халифы бин Хамада Аль-Тани