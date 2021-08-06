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    Брат владельца «ПСЖ»: «Переговоры с Месси официально завершены»

    Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамада Аль-Тани, сообщил о завершении переговоров с бывшим нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Переговоры официально завершены. Объявлено будет позже», – написал Аль-Тани в твиттере, добавив хэштеги #Месси и #«ПСЖ».

    Ранее стало известно, что парижане будут платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

    • Аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».
    • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Халифы бин Хамада Аль-Тани

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    Сегодня, 09:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +50065

      portero 2 часа назад

      Наконец-то это завершилось...
      Будем посмотреть что из этого получится в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1174

      Хейтер Аларм 3 часа назад

      Вот наш Голова и против Месси катнет)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      roshka_1981 3 часа назад

      Интересно будет на Месси посмотреть в новом клубе, проявит ли он себя там ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +13401

      KLIM777 > roshka_1981 2 часа назад

      да) в этом осень тяжелом чемпионате он будет забивать в каждом матче лорьянам и другим топ-клубам))

      0
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      Рейтинг: +7283

      "supermax" 3 часа назад

      наконец-то посмотрим на Месси в новом клубе

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      Рейтинг: -678

      СуперПАВ9 3 часа назад

      Мололцы ПСЖ

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      Рейтинг: +7819

      Cleaner 3 часа назад

      ПСЖ плевать хотел на финансовый фэйр плей.

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      Рейтинг: +1860

      ItalianFootball > Cleaner 3 часа назад

      На него все плевать хотели, те, кто ломает его вдоль и поперек (мешки из эмиратов) действительно плюют, остальные пресмыкаются.

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