Брат владельца «ПСЖ»: «Переговоры с Месси официально завершены»

Наконец-то это завершилось...
Будем посмотреть что из этого получится в ЛЧ.
Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамада Аль-Тани, сообщил о завершении переговоров с бывшим нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
«Переговоры официально завершены. Объявлено будет позже», – написал Аль-Тани в твиттере, добавив хэштеги #Месси и #«ПСЖ».
Ранее стало известно, что парижане будут платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
- Аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».
- Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.
Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021