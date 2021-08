Брат владельца «ПСЖ»: «Переговоры с Месси официально завершены»

Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамада Аль-Тани, сообщил о завершении переговоров с бывшим нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Переговоры официально завершены. Объявлено будет позже», – написал Аль-Тани в твиттере, добавив хэштеги #Месси и #«ПСЖ».

Ранее стало известно, что парижане будут платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII