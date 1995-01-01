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    Суперкубок Англии. «Лестер» обыграл «Манчестер Сити», Ихеначо забил победный мяч в ворота бывшего клуба

    «Лестер» в матче за Суперкубок Англии оказался сильнее чемпиона страны «Манчестер Сити». Судьбу встречи решил гол с пенальти за авторством Келечи Ихеначо, ранее выступавшим за манчестерцев.

    Ихеначо – первый с 2001 года футболист, забивший с пенальти в матче за Суперкубок Англии (исключая послематчевые серии).

    «Лестер» выиграл три из последнего 21 кубкового матча против «Манчестер Сити».

    Сезон АПЛ стартует 13 августа.

    Суперкубок Англии

    Лестер – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ихеначо, 89 (с пенальти).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3311

      FENIX-SL 1 час назад

      вау
      респект!
      это очень круто!
      кроме англии видимо можно вообще не смотреть футбол сейчас

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      Рейтинг: +342

      Октавиус 1 час назад

      То чувство, когда посвятил победу погибшему сыну Баллака...

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