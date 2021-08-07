Суперкубок Англии. «Лестер» обыграл «Манчестер Сити», Ихеначо забил победный мяч в ворота бывшего клуба

«Лестер» в матче за Суперкубок Англии оказался сильнее чемпиона страны «Манчестер Сити». Судьбу встречи решил гол с пенальти за авторством Келечи Ихеначо, ранее выступавшим за манчестерцев.
Ихеначо – первый с 2001 года футболист, забивший с пенальти в матче за Суперкубок Англии (исключая послематчевые серии).
«Лестер» выиграл три из последнего 21 кубкового матча против «Манчестер Сити».
Сезон АПЛ стартует 13 августа.
Суперкубок Англии
Лестер – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Ихеначо, 89 (с пенальти).
Источник: Бомбардир.ру