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    Матыцин – о Карпине в сборной: «Надеемся, выбор был правильным. У него архисложная задача»

    Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

    «Мы надеемся, что этот выбор был правильным. Очень небольшой период времени не только для Валерия Карпина, но и для всех его коллег, тренерского штаба, для того, чтобы вновь сплотить команду и максимально обеспечить ее готовность к отборочным играм чемпионата мира.

    Задача архисложная. Конечно, мы желаем успехов и переживаем за наш футбол, за нашу сборную команду», – сказал Матыцин.

    • РФС назначил Карпина 23 июля.
    • В сентябре сборная проведет матчи квалификации ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19751

      vladimir-7 16 минут назад

      Ну вот и министр спорта РФ О. Матыцин ОБОЗНАЧИЛ своё участие в
      выборе и назначении Карпина главным тренером сборной России по футболу.

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