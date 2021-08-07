Матыцин – о Карпине в сборной: «Надеемся, выбор был правильным. У него архисложная задача»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Мы надеемся, что этот выбор был правильным. Очень небольшой период времени не только для Валерия Карпина, но и для всех его коллег, тренерского штаба, для того, чтобы вновь сплотить команду и максимально обеспечить ее готовность к отборочным играм чемпионата мира.

Задача архисложная. Конечно, мы желаем успехов и переживаем за наш футбол, за нашу сборную команду», – сказал Матыцин.