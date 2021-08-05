«ПСЖ» готов начать переговоры с Месси

«ПСЖ» возобновил интерес к нападающему Лионелю Месси после объявления об его окончательном уходе из «Барселоны».

По информации журналиста Николо Скиры, парижане следят за ситуацией и готовы начать переговоры с 34-летним футболистом.

Аргентинец уже более месяца находится в статусе свободного агента и может перейти в другую команду бесплатно.