«ПСЖ» готов начать переговоры с Месси

Ого! Битва за золотой приз началась. Но я не уверен, что ПСЖ стоит брать Месси. Потому что он единоличный форвард, и не готов с другими "великими" эту роль делить. Они могут начать "мешаться" друг другу. Лучше бы в Мансити, к своему тренеру.
«ПСЖ» возобновил интерес к нападающему Лионелю Месси после объявления об его окончательном уходе из «Барселоны».
По информации журналиста Николо Скиры, парижане следят за ситуацией и готовы начать переговоры с 34-летним футболистом.
Аргентинец уже более месяца находится в статусе свободного агента и может перейти в другую команду бесплатно.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.