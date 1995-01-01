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    «ПСЖ» готов начать переговоры с Месси

    «ПСЖ» возобновил интерес к нападающему Лионелю Месси после объявления об его окончательном уходе из «Барселоны».

    По информации журналиста Николо Скиры, парижане следят за ситуацией и готовы начать переговоры с 34-летним футболистом.

    Аргентинец уже более месяца находится в статусе свободного агента и может перейти в другую команду бесплатно.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8784

      житель СПб 18 минут назад

      Ого! Битва за золотой приз началась. Но я не уверен, что ПСЖ стоит брать Месси. Потому что он единоличный форвард, и не готов с другими "великими" эту роль делить. Они могут начать "мешаться" друг другу. Лучше бы в Мансити, к своему тренеру.

      0
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      Рейтинг: +427

      TERMIK2142 35 минут назад

      Мб все же увидим Месси и Роналду вместе?)))

      2
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      Рейтинг: +13373

      KLIM777 > TERMIK2142 34 минуты назад

      ага и неймара там же с мбаппе и серебряными медалями

      0
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      Рейтинг: +11266

      ilichkadr > TERMIK2142 20 минут назад

      Надо, чтобы Месси Ювентус сосватал. Это маловероятно, поскольку Месси запросит бабла не меньше, чем зарабатывал в Барселоне.

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