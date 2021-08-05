«ПСЖ» готов начать переговоры с Месси

«ПСЖ» возобновил интерес к нападающему Лионелю Месси после объявления об его окончательном уходе из «Барселоны».
По информации журналиста Николо Скиры, парижане следят за ситуацией и готовы начать переговоры с 34-летним футболистом.
Аргентинец уже более месяца находится в статусе свободного агента и может перейти в другую команду бесплатно.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Твиттер Николо Скиры