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    Журналист Скира: Лукаку согласовал с «Челси» контракт до 2026 года

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку близок к возвращению в «Челси».

    Как пишет журналист Николо Скира, лондонцы уже согласовали условия личного контракта с форвардом до 2026 года. Он будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.

    Теперь «Челси» осталось договориться о трансфере с «Интером». Клуб из Милана готов продать бельгийца за 130 миллионов евро.

    • Лукаку играл за «Челси» с 2011 по 2014 год.
    • В прошлом сезоне нападающий забил 24 гола в Серии А.
    • Его рыночная цена – 90 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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