Журналист Скира: Лукаку согласовал с «Челси» контракт до 2026 года

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку близок к возвращению в «Челси».
Как пишет журналист Николо Скира, лондонцы уже согласовали условия личного контракта с форвардом до 2026 года. Он будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.
Теперь «Челси» осталось договориться о трансфере с «Интером». Клуб из Милана готов продать бельгийца за 130 миллионов евро.
- Лукаку играл за «Челси» с 2011 по 2014 год.
- В прошлом сезоне нападающий забил 24 гола в Серии А.
- Его рыночная цена – 90 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры