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  • Журналист Скира: Лукаку согласовал с «Челси» контракт до 2026 года

Журналист Скира: Лукаку согласовал с «Челси» контракт до 2026 года

4 августа 2021, 21:08
7

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку близок к возвращению в «Челси».

Как пишет журналист Николо Скира, лондонцы уже согласовали условия личного контракта с форвардом до 2026 года. Он будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.

Теперь «Челси» осталось договориться о трансфере с «Интером». Клуб из Милана готов продать бельгийца за 130 миллионов евро.

  • Лукаку играл за «Челси» с 2011 по 2014 год.
  • В прошлом сезоне нападающий забил 24 гола в Серии А.
  • Его рыночная цена – 90 миллионов евро.

Источник: твиттер Николо Скиры
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Интер Лукаку Ромелу
Комментарии (7)
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Benifacto
1628101026
Рома Клоун отпустить бесплатно, а потом выкупать ....
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Ушат Помоев
1628105401
Не заиграет.
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Hektor 84
1628115780
Третьей ногой Помелу по морде Абраше вместе с Грановской
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Play
1628134158
Кто-нибудь вообще понимает, зачем? Дважды уже Лукаку заезжал в Челси и один раз в МЮ, ну не идёт у него игра в топах в Англии. В Интере он сейчас как рыба в воде, отличная связка с Мартинесом, так зачем опять лезть на те же грабли. Челси всё грезит вторым Дрогба и никак не успокоится.
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zigbert
1628152965
Дорогое будет приобретение. Но Челси рассчитывает на бомбардирские качества Лукаку.
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ItalianFootball
1628153540
Смотри, Чернобровый, в одну реку дважды такое себе.
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