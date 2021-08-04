Журналист Скира: Лукаку согласовал с «Челси» контракт до 2026 года

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку близок к возвращению в «Челси».

Как пишет журналист Николо Скира, лондонцы уже согласовали условия личного контракта с форвардом до 2026 года. Он будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.

Теперь «Челси» осталось договориться о трансфере с «Интером». Клуб из Милана готов продать бельгийца за 130 миллионов евро.