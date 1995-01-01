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    Тикнизян перешел из ЦСКА в «Локомотив»

    Как и ожидалось, полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян перешел в «Локомотив». О трансфере сообщил ЦСКА.

    «Сегодня ЦСКА и московский «Локомотив» заключили соглашение о переходе 22-летнего воспитанника армейской академии Наира Тикнизяна.

    Благодарим Наира за совместно проведенные годы и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написал клуб.

    • Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что клубы договорились о сумме трансфера в размере 5 миллионов евро.
    • По информации журналиста «СЭ» Игоря Рабинера, «Локо» заплатит 2,5 миллиона.
    • Контракт игрока с «Локо» будет рассчитан на 5 лет.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3255

      Snek 17 минут назад

      Что за бред? Зачем?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5960

      vladik12 > Snek 6 минут назад

      В смысле зачем? Его пригласила команда, выступающая в еврокубках. В отличие от ЦСКА. Пошел на повышение, все верно.

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