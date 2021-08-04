Тикнизян перешел из ЦСКА в «Локомотив»

Как и ожидалось, полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян перешел в «Локомотив». О трансфере сообщил ЦСКА.
«Сегодня ЦСКА и московский «Локомотив» заключили соглашение о переходе 22-летнего воспитанника армейской академии Наира Тикнизяна.
Благодарим Наира за совместно проведенные годы и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написал клуб.
- Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что клубы договорились о сумме трансфера в размере 5 миллионов евро.
- По информации журналиста «СЭ» Игоря Рабинера, «Локо» заплатит 2,5 миллиона.
- Контракт игрока с «Локо» будет рассчитан на 5 лет.
Источник: официальный сайт ЦСКА