Тикнизян перешел из ЦСКА в «Локомотив»

Как и ожидалось, полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян перешел в «Локомотив». О трансфере сообщил ЦСКА.

«Сегодня ЦСКА и московский «Локомотив» заключили соглашение о переходе 22-летнего воспитанника армейской академии Наира Тикнизяна.

Благодарим Наира за совместно проведенные годы и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написал клуб.