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    Главные новости дня. Карпин ушел из «Ростова», «Спартак» может сыграть в Лиге чемпионов с ПСВ

    «Ростов» обратится в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча с «Зенитом».

    Семак быстрее всех среди тренеров «Зенита» одержал 80 побед.

    Карпин – о Дзюбе: «Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться».

    «Спартак» сыграет с ПСВ или «Мидтьюлландом» в раунде плей-офф ЛЧ, если пройдет «Бенфику».

    «СЭ»: защитник ЦСКА Тикнизян близок к переходу в «Локомотив».

    Определились возможные соперники «Рубина» и «Сочи» по раунду плей-офф Лиги конференций.

    «Смоленск» снялся с ФНЛ-2 спустя две недели после старта чемпионата.

    «Красава» вернет деньги за билет всем болельщиками, если команда проиграет в августе.

    «Краснодар» объявил о переходе Крыховяка. Контракт – до 2024 года.

    Карпин покинул «Ростов».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2021 23:19
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