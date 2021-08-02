Главные новости дня. Карпин ушел из «Ростова», «Спартак» может сыграть в Лиге чемпионов с ПСВ

«Ростов» обратится в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча с «Зенитом».

Семак быстрее всех среди тренеров «Зенита» одержал 80 побед.

Карпин – о Дзюбе: «Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться».

«Спартак» сыграет с ПСВ или «Мидтьюлландом» в раунде плей-офф ЛЧ, если пройдет «Бенфику».

«СЭ»: защитник ЦСКА Тикнизян близок к переходу в «Локомотив».

Определились возможные соперники «Рубина» и «Сочи» по раунду плей-офф Лиги конференций.

«Смоленск» снялся с ФНЛ-2 спустя две недели после старта чемпионата.

«Красава» вернет деньги за билет всем болельщиками, если команда проиграет в августе.

«Краснодар» объявил о переходе Крыховяка. Контракт – до 2024 года.

Карпин покинул «Ростов».