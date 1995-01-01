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    Семак быстрее всех среди тренеров «Зенита» одержал 80 побед

    «Зенит» в гостевом матче 2-го тура чемпионата России обыграл «Ростов» (4:2).

    Эта победа стала 80-й для Сергея Семака на посту главного тренера петербургской команды. Для этого ему понабилось провести 131 игру.

    Семак установил клубный рекорд, обогнав по этому показателю Лучано Спаллетти, который одержал 80-ю победу в 135-м матче.

    • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда трижды подряд выиграла чемпионство в РПЛ.

    Семак одержал 15 волевых побед во главе «Зенита». Он побил рекорд Садырина, который держался почти 25 лет

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    Источник: «История «Зенита»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии29
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      Рейтинг: +1070

      ДяДь ПашА 2 часа назад

      Тренеришко бесхребетный))

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      Рейтинг: +654

      xrrrx 2 часа назад

      надеюсь теперь все успокоятся и Семака точно не уволят)

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      Рейтинг: +537

      GammiD 2 часа назад

      Да если бы Вилков в прошлом году с футболом не завязал, еще быстрее Семак бы этот рекорд побил)))

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      Рейтинг: +1547

      Lenin26 > GammiD 2 часа назад

      Напиши доказательства этому,покажи сравнительные цифры с другими судьями судившими Зенит,какой процент побед Зенита при нём,при других,а то что ты тут написал не что иное как балобольство(в грубой форме) и следовательно ты балабол(в грубой форме)!

      0
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      Рейтинг: +537

      GammiD > Lenin26 2 часа назад

      Пересмотри прошлый матч с Ростовом.

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      Рейтинг: +24672

      пьяныйхоровод > GammiD 2 часа назад

      Там победа Зенита ?

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      Рейтинг: +1547

      Lenin26 > GammiD 1 час назад

      И за чем мне его смотреть,я тебе так же могу показать кучу моментов где судья свистит не в пользу Зенита или вообще не свистит,хотя должен,это же не говорит о том что судья заряжен против Зенита,поэтому я тебе и написал покажи пруфы,если пишешь будь уверенным в своих словах и будь готов эти слова подтвердить фактами,если не можешь,то лучше не пиши вовсе!

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      Рейтинг: +45654

      MaxRnD > пьяныйхоровод 1 час назад

      Если что, то там это называлось методической ошибкой Матюнина и тогда, благодаря этой "методической ошибке", Зенит повёл в счёте 1-2

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      Рейтинг: +537

      GammiD > Lenin26 1 час назад

      Вот те факты. в прошлом матче удар в голову а не в мяч Кержакова + 1-й гол Ерохина с нарушением забит. И Вилков не вилков, какая разница. Тренд всех судят одинаково, кромя зенита. Там и Дрочпулу можно локтями, руками толкаться и прочее. Уже сколько судей пнули а не хера не меняется, как судили в одну калитку так и судят. Засрали весь чемп.

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      Рейтинг: +24672

      пьяныйхоровод > MaxRnD 1 час назад

      Здесь за победы Семака диспут .

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      Рейтинг: +24672

      пьяныйхоровод > GammiD 1 час назад

      А голкиперу на выходе как играть у себя в штрафной ? Руки за спину спрятать ?
      В чём нарушение при забивании гола Ерохой ? Кто-то видел подробно ( подробнейше !!!) от чего завалился защитник Ростова ?

      0
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      Рейтинг: +24672

      пьяныйхоровод > GammiD 59 минут назад

      Для разнообразия посмотри остальные матчи в туре ( кроме матча с участием Зенита) и поищи там судейские ошибки . Так непредвзято . Хотя непредвзято - это не про хейтеров Зенита .

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      Рейтинг: +1547

      Lenin26 > GammiD 50 минут назад

      Ладно,давай по фактам,момент с Кержаковым,я допускаю,что там должен быть пенальти,это +1,так же согласен что в ситуации с Кузяевым он фолил -1,но в ситуации с Ловреном и Комлеченко я не вижу пенальти,так как он до меча не дотянулся и даже теоретически ему бы не хватило прыжка дотянуться+наступ был мизерным ибо будь по другому он бы даже не выпрыгнул+картинность падения,а в правилах прописано ,что не каждый наступ это фол,нужно смотреть конкретно каждый случай, на сколько он повлиял на момент и на сколько он был серьёзен, я считаю что там не было пенальти.Итого мы имеем 2-3 победа Зенита.

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      Рейтинг: +544

      ZENIT*** 3 часа назад

      Богданыч всегда импонировал,,,и как человек тоже.

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      Рейтинг: +1547

      Lenin26 3 часа назад

      Читаю комменты,аж бесить начинает ваше нытью,вы как бараны,кто то сказал ,что судьи тянут Зенит и понеслось как стадо тянут,тянут,тянут,где пруфы!?!Денег много,деньги народные,а что спонсоры в Спартаке ,Локомотиве,ЦСКА и еже с ними не на вас деньги зарабатывают,себестоимость бензина 4 рубля с копейками,вы просто клоуны которые завидуют,а лучше бы за свою команду нормально болели и в чужой огород нос свой гнилой не совали!У вас все *****....ы,одни вы Д’Артаньяны!

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      Рейтинг: +12670

      Persona_non_Grata > Lenin26 3 часа назад

      " вы просто клоуны которые завидуют, а лучше бы за свою команду нормально болели и в чужой огород нос свой гнилой не совали!У вас все *****....ы,одни вы Д’Артаньяны! " - аларм , гавроша , paracetamol , литейный и клоны и еще многие многие другие ваши "соплеменники " аплодируют стоя )))

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      Рейтинг: +1547

      Lenin26 > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Я на ваши ветки не лезу лишь бы обгадить,если и захожу стараюсь писать адекватно,без необоснованного троллинга и уж тем более не ноую ,что судей купили и тому подобное,я не чего против адекватных людей не имею,мой коммент адресован баранам и Д’Артаньянам которые заходят не для того что бы адекватные вещи писать,а просто написать гадости и в добавок поглумиться,а то что ты написал ники этих людей,мне то что,я говорю и отвечаю за себя и свои слова,то что я написал,можешь адресовать им от своего имени если считаешь так же!

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      Рейтинг: +24672

      пьяныйхоровод > Lenin26 2 часа назад

      Понимаешь Ильич , у их "зудит" конкрэтно , на почве облома . И от зуда ентого , не ведают , что творят они .
      Бесы короче , полоумные они .

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      Рейтинг: +19588

      vladimir-7 3 часа назад

      После игры с Ростовом, Семак теперь ссыт больше и дальше всех.

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      Рейтинг: +47

      чаппай 3 часа назад

      На багаже Петержелы))))

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      Рейтинг: +6976

      playsh 3 часа назад

      Не пора ли Семаку в Реал? Только там нет нищих клубов,выживающих кто как может,и ГазпромБанды нет,сам выживать будешь.

      0
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      Рейтинг: +13731

      Garrincha58 4 часа назад

      и к чему эти сравнения он что ли играет на поле от тренера зависит не всё можно сказать треть успеха половина от вратаря и остальное от мастерства игроков

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      Рейтинг: +3966

      rash1959 4 часа назад

      С таким халяявным баблом и без тренера можно играть.

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