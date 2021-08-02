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Семак быстрее всех среди тренеров «Зенита» одержал 80 побед

2 августа 2021, 12:36
31

«Зенит» в гостевом матче 2-го тура чемпионата России обыграл «Ростов» (4:2).

Эта победа стала 80-й для Сергея Семака на посту главного тренера петербургской команды. Для этого ему понабилось провести 131 игру.

Семак установил клубный рекорд, обогнав по этому показателю Лучано Спаллетти, который одержал 80-ю победу в 135-м матче.

  • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
  • При нем команда трижды подряд выиграла чемпионство в РПЛ.

Семак одержал 15 волевых побед во главе «Зенита». Он побил рекорд Садырина, который держался почти 25 лет

Источник: «История «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спаллетти Лучано Семак Сергей
Комментарии (31)
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Skull_Boy
1627897292
С таким судейством любой сможет, а как Европа то все жопа и наверно самый худший
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srg38
1627897905
Хоть Локомотив и сливает постоянно Зениту, но я искренне рад за Сергея Богдановича.
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rash1959
1627899257
С таким халяявным баблом и без тренера можно играть.
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Garrincha58
1627900245
и к чему эти сравнения он что ли играет на поле от тренера зависит не всё можно сказать треть успеха половина от вратаря и остальное от мастерства игроков
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Lenin26
1627902658
Читаю комменты,аж бесить начинает ваше нытью,вы как бараны,кто то сказал ,что судьи тянут Зенит и понеслось как стадо тянут,тянут,тянут,где пруфы!?!Денег много,деньги народные,а что спонсоры в Спартаке ,Локомотиве,ЦСКА и еже с ними не на вас деньги зарабатывают,себестоимость бензина 4 рубля с копейками,вы просто клоуны которые завидуют,а лучше бы за свою команду нормально болели и в чужой огород нос свой гнилой не совали!У вас все *****....ы,одни вы Д’Артаньяны!
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GammiD
1627905047
Да если бы Вилков в прошлом году с футболом не завязал, еще быстрее Семак бы этот рекорд побил)))
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ДяДь ПашА
1627907167
Тренеришко бесхребетный))
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paracetamol
1627915636
ЛЧ не считаем?
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Ганнибал Лектор
1627959716
У Садырина и Морозова не было таких тепличных условий, да и конкуренция была гораздо серьезнее. Но это не умаляет заслуг СБС. Удачи Зениту!
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Hektor 84
1628113115
Сколько побед при судействе Вилкова и Мешкова? Надо вычесть
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