Семак быстрее всех среди тренеров «Зенита» одержал 80 побед

«Зенит» в гостевом матче 2-го тура чемпионата России обыграл «Ростов» (4:2).

Эта победа стала 80-й для Сергея Семака на посту главного тренера петербургской команды. Для этого ему понабилось провести 131 игру.

Семак установил клубный рекорд, обогнав по этому показателю Лучано Спаллетти, который одержал 80-ю победу в 135-м матче.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.

При нем команда трижды подряд выиграла чемпионство в РПЛ.

Семак одержал 15 волевых побед во главе «Зенита». Он побил рекорд Садырина, который держался почти 25 лет