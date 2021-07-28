Семак одержал 15 волевых побед во главе «Зенита». Он побил рекорд Садырина, который держался почти 25 лет

Семак: Спасибо Газпрому за поддержку команды, меня, РФС и РПЛ в
трудную минуту нашей борьбы за чемпионство, но только в России, надо
усилить ваши воздействия, как бы это не было сложно, на Европу, чтобы
Зенит выиграл лигу чемпионов, вот это ваша и наша цель и моя скромная.
Я ещё вам всем покажу свои возможности в футбольной деятельности.
«Зенит» обыграл «Химки» (3:1) в матче 1-го тура чемпионата России.
Сергей Семак одержал 15-ю волевую победу на посту главного тренера петербуржцев и установил клубный рекорд.
Предыдущее достижение принадлежало Павлу Садырину (14) и держалось почти 25 лет.
- Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
- При нем команда трижды подряд выиграла чемпионство в РПЛ.