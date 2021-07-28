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    Семак одержал 15 волевых побед во главе «Зенита». Он побил рекорд Садырина, который держался почти 25 лет

    «Зенит» обыграл «Химки» (3:1) в матче 1-го тура чемпионата России.

    Сергей Семак одержал 15-ю волевую победу на посту главного тренера петербуржцев и установил клубный рекорд.

    Предыдущее достижение принадлежало Павлу Садырину (14) и держалось почти 25 лет.

    • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда трижды подряд выиграла чемпионство в РПЛ.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19505

      vladimir-7 35 минут назад

      Семак: Спасибо Газпрому за поддержку команды, меня, РФС и РПЛ в
      трудную минуту нашей борьбы за чемпионство, но только в России, надо
      усилить ваши воздействия, как бы это не было сложно, на Европу, чтобы
      Зенит выиграл лигу чемпионов, вот это ваша и наша цель и моя скромная.
      Я ещё вам всем покажу свои возможности в футбольной деятельности.

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      Рейтинг: +3369

      Алехсбургер. 1 час назад

      Хорошо, когда (получив по роже) есть возможность позвать брата-боксёра...)

      Перевод.
      ------------
      Это не волевые..Это безалаберность и разгильдяйство, компенсированные другими(отнюдь неприобретёнными) факторами.

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      Рейтинг: +24302

      Боцман59rus 2 часа назад

      - после собственного разгильдяйства в обороне пропускают ненужные мячи, потом ожидаемо забивают, включаясь на 20-30 минут. Это простое отсутствие игровой дисциплины, в ЛЧ такого не простят, четвертое место в группе, вот расплата, за ваши " волевые" победы в РПЛ)))

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      Рейтинг: +652

      xrrrx 2 часа назад

      получается заткнул критиков за пояс наконец?))

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